Com solução para quem enfrenta o câncer, a Oncoclínicas&Co é eleita uma das Melhores do ESG

Um dos maiores grupos de oncologia da América Latina, a Oncoclínicas&Co tem uma missão clara: apoiar quem enfrenta a batalha contra o câncer. Para atender aqueles que não têm plano de saúde — e não podem esperar para iniciar o tratamento —, a companhia lançou um projeto inovador no ano passado, o OC Acesso.

“Nosso compromisso é oferecer esperança e acesso ao tratamento oncológico de excelência para todos, independentemente de sua condição financeira. O OC Acesso é um marco em nossa missão de democratizar a saúde no Brasil, permitindo que mais pessoas iniciem seu tratamento o mais cedo possível e com a melhor qualidade disponível”, afirma Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas&Co.

A solução possibilita o acesso facilitado a milhares de brasileiros sem cobertura de saúde privada, oferecendo uma maneira eficiente e ágil de realizar diagnósticos e iniciar tratamentos precoces. A iniciativa inclui uma variedade de procedimentos, como biópsias, consultas, exames de imagem e terapias diversas, todos disponibilizados a custos reduzidos. O projeto é voltado para as classes C, D e E.

“Com o OC Acesso, pacientes que dependem do SUS conseguem acesso ao diagnóstico e tratamento sem ter de esperar”, resume Cinthia Ambrogi, diretora-executiva jurídica, de compliance e ESG da Oncoclínicas&Co. “Quando o assunto é câncer, quanto mais cedo o tratamento for iniciado, melhor.”

Pacientes com plano de saúde, mas com limitações de cobertura, também podem recorrer a essa solução, desde que se enquadrem nas faixas de renda contempladas. A iniciativa permite, de acordo com critérios de elegibilidade e de disponibilidade da rede, o acesso com custos até 70% menores, em condições de pagamento diferenciadas, possibilitando ao paciente realizar consultas, diagnósticos e terapias, em complemento ao atendimento universal do SUS.

O OC Acesso reflete o compromisso da companhia com a inovação responsiva às necessidades dos pacientes, proporcionando agilidade no tratamento e garantindo uma experiência de excelência no cuidado. Sobretudo, reflete também a preocupação e o comprometimento da companhia com a democratização do acesso ao tratamento do câncer e a sustentabilidade dos sistemas de saúde público e suplementar.

Melhores do ESG 2024

A iniciativa é um dos destaques da agenda ESG da Oncoclínicas&Co, que no ano passado implantou sua política de sustentabilidade estabelecendo diretrizes para a gestão do negócio de forma sustentável, considerando fatores econômicos, sociais, ambientais e de governança, bem como os riscos e oportunidades relacionados. A política de sustentabilidade da companhia envolve tanto os processos administrativos e de assistência aos pacientes quanto as atividades de ensino e pesquisa. Por tudo isso, a companhia destacou-se no prêmio Melhores do ESG 2024, da EXAME.

“Como uma empresa que vem transformando o tratamento oncológico na América Latina, entendemos que o acesso à saúde e um futuro equitativo depende da construção diária de um legado com base no respeito, valorização e preservação da vida, bem como do meio ambiente, mediante a implementação de práticas que estejam alinhadas aos princípios do ESG”, diz Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas&Co.

Fundado em 2010, o grupo está presente em 39 cidades brasileiras por meio de 145 unidades. Em 2023, realizou cerca de 635 mil procedimentos, um avanço de 27% em relação ao ano anterior, quando também reportou crescimento de 35,1% na receita bruta, totalizando R$ 6 bilhões.

“A agenda ESG da companhia foi desenvolvida pela Comissão de Sustentabilidade, que desempenha um papel fundamental em nosso compromisso contínuo com a responsabilidade socioambiental assegurando que nossas ações estejam alinhadas às práticas que beneficiem tanto nossos pacientes como a comunidade em geral. A vontade da companhia de se cercar de sustentabilidade é genuína”, afirma Cinthia Ambrogi.

Diversidade e inclusão

No que se refere à diversidade, a companhia tem avançado significativamente. As mulheres já correspondem a 77,5% da força de trabalho, e a empresa conta com um programa de Liderança Feminina, voltado para mentoria e desenvolvimento de mulheres em posições de liderança. Além disso, a companhia possui representação feminina no conselho de administração.

Em 2022, foi estabelecido um grupo de trabalho interno para discussão e implementação de ações em prol da diversidade, equidade e inclusão. Desde então, a Oncoclínicas&Co tem se movido para melhorar a equidade de gênero. A empresa mantém um programa de vagas afirmativas, destinado à contratação de pessoas negras, com deficiência (PCD) e indivíduos LGBTQI+.

Não por acaso, segundo 93% dos colaboradores que participaram de uma Pesquisa de Engajamento realizada em 2022, “a companhia apoia a diversidade, respeitando as diferenças de cor, gênero, orientação sexual, idade, credo (religião), etnia, deficiência ou origem”. Naquele ano, eram empregadas 30 pessoas trans; no ano passado, já eram 66.

Em 2023, a Oncoclínicas passou a integrar a carteira do Idiversa, índice lançado pela B3, a bolsa de valores do Brasil, que destaca o desempenho de empresas comprometidas com a diversidade de gênero e raça.

Projetos sociais e ambientais

Há diversas outras iniciativas relacionadas à agenda ESG que merecem registro, como a realização de encontros ecumênicos online, que oferecem acolhimento aos envolvidos direta ou indiretamente em um tratamento de câncer, e a reforma da Casa de Apoio Solange Fraga, em Salvador (BA), um espaço de convivência que acolhe crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Além disso, a Oncoclínicas&Co apoia a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA), uma organização dedicada ao diagnóstico, tratamento e reabilitação de crianças e adolescentes carentes portadores da doença.

A responsabilidade ambiental avança proporcionalmente ao crescimento do grupo. Atualmente, 36,7% das unidades Oncoclínicas&Co consomem energia proveniente de fontes fotovoltaicas, obtidas nas modalidades de Mercado Livre, Geração Distribuída ou Autogeração.

As normas relacionadas ao tratamento e descarte de resíduos são seguidas rigorosamente na companhia. Aqueles que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente são destinados em conformidade com a legislação de cada estado, minimizando ou eliminando os riscos. Além disso, há cerca de dois anos, a Oncoclínicas realizou o seu primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), em parceria com a Green Soul.

“Ao priorizar os princípios ESG e a democratização do acesso à saúde, reafirmamos nosso propósito como empresa líder na missão de vencer o câncer no país”, finaliza Bruno Ferrari.