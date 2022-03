Hat trick: Renova Invest é top 3 entre as melhores assessorias do BTG

Uma das máximas utilizadas para qualificar os campeões no mundo dos esportes diz que “mais difícil do que chegar ao topo é manter-se lá”. Também muito usado nesse ambiente esportivo, o termo hat trick (“triplete”, numa tradução livre) refere-se a algo que ocorre sucessivamente três vezes, como os três gols de um craque em uma mesma partida.

Em um mercado financeiro cada vez mais competitivo e pulverizado, a Renova Invest, escritório de investimentos vinculado ao BTG Pactual, segue acumulando conquistas: pelo terceiro ano consecutivo, figura no pódio do ranking anual BTG Best Performer relativo aos resultados de 2021.

Elaborado pelo maior banco de investimentos da América Latina, o ranking destaca os escritórios parceiros com melhor performance partindo de uma série de critérios, como nota de satisfação do cliente (NPS), crescimento da base e engajamento e capacitação das equipes, além de medir áreas complementares, como crédito e câmbio.

Na atual edição, o BTG Pactual avaliou cerca de 160 escritórios de assessoria financeira. “Atribuímos a premiação pela terceira vez consecutiva ao nosso comprometimento com a qualidade de processos e ao atendimento. Entendemos que esses critérios alcançam a vida financeira do cliente de forma 360 graus e não destacam apenas os produtos”, diz Bruno Ismar, CEO da Renova Invest.

Diferenciais da Renova

Para alcançar esse resultado pelo terceiro ano seguido, a Renova Invest seguiu investindo em experiência: é o primeiro e único escritório de investimentos certificado pelas normas ISO 9000 e ISO 27000 de gestão da qualidade de produtos e serviços.

Além disso, foi eleito em 2020 e 2021 “assessoria de excelência” também pelo próprio BTG Pactual, e apontado como uma das melhores empresas para trabalhar, de acordo com a consultoria Great Place To Work.

Com mais de R$ 1,8 bilhão sob custódia, a Renova põe a serviço do cliente uma estrutura robusta com mesa de operações, soluções de câmbio e até opções de investimento no exterior. Cada assessor de investimentos, devidamente certificado, atende no máximo 100 clientes.

Por falar em clientes, eles próprios reconhecem os resultados da Renova, ao atribuir o score de 93 pontos no ranking de qualidade de atendimento do BTG Pactual – que, por sua vez, utiliza a metodologia NPS (Net Promoter Score, desenvolvida na Universidade Harvard), que avalia a satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados.

2022: rumo ao tetra

Para seguir com a proposta de oferecer a melhor experiência de assessoria para a vida financeira de seus clientes e manter-se entre as campeãs do BTG Best Performer, a Renova pretende continuar investindo em pessoas e no desenvolvimento da equipe, com a certificação de seus assessores, assim como em tecnologia e dados, com o objetivo de se tornar a inteligência por trás da evolução do patrimônio de cada cliente.

E outro pilar fundamental desse trabalho é o impulsionamento da educação financeira, estendendo o trabalho realizado no blog e no YouTube para cursos e workshops.

Tudo lastreado pela solidez do BTG PACTUAL, com presença global e R$ 1 trilhão sob custódia. “O resultado do ranking é a comprovação para o cliente de que estamos lhe proporcionando a melhor experiência em investimentos”, conclui Bruno Ismar, o CEO da Renova Invest.