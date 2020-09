Raia Drogasil lança marketplace e pretende abrir 240 lojas em 2021

A rede de drogarias Raia Drogasil anunciou nesta quarta-feira o lançamento de um marketplace de saúde, dentro de um plano para acelerar seus negócios com maior uso do comércio eletrônico, que disparou na esteira da pandemia da covid-19.

Em apresentação a analistas e investidores, a companhia afirmou que o marktplace marcará sua entrada em mais nichos de produtos e serviços próprios e de terceiros ligados a saúde, incluindo alimentação saudável e suplementos. O canal também terá testes e exames e serviços como telemedicina.

“Nosso marketplace é candidato natural para liderar a vertical de saúde no Brasil”, afirmou a companhia na apresentação.

Em um fato relevante separado, a Raia Drogasil informou previsão de abrir 240 lojas por ano em 2021 e 2022.

Às 16:04, a ação da Raia Drogasil disparava 7,4%, maior alta do Ibovespa, que avançava 1,15%.

Semanas atrás, a Reuters publicou que o Fleury, maior grupo de medicina diagnóstica do país, vai ampliar o uso de tecnologia de dados para impulsionar no país a medicina preventiva, fronteira aproximada nos últimos meses com o salto da telemedicina após a covid-19.

A empresa lançou uma plataforma eletrônica alimentada por prontuários médicos, cujos dados os próprios pacientes decidem se compartilham com médicos, e planos de saúde.

“Seremos o maior marketplace de saúde do país”, disse na ocasião o presidente do Fleury, Carlos Marinelli.