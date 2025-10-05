Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Quais são as 10 maiores empresas do Espírito Santo? Veja ranking

Juntas, as companhias capixabas somaram R$ 62,3 bilhões em receita líquida, impulsionadas por tradings, energia e agroindústria

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 18h34.

As 1.000 empresas do ranking EXAME Melhores e Maiores 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024 — um aumento de 7,9% em relação ao ano anterior.

Empresas de 22 estados do país figuram no levantamento. No Espírito Santo, as 10 maiores companhias somaram R$ 62,3 bilhões em receita líquida no período, com destaque para os setores de comércio exterior, energia e agronegócio.

A classificação leva em conta uma análise contábil-financeira ampla, com base nos indicadores:

  • ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
  • Roce (Retorno sobre o Capital Empregado)
  • Índice de Liquidez Seca (ILS)
  • Alavancagem (D/E)

 Veja a lista das 1.000 maiores empresas do Brasil clicando aqui. 

Quais são as 10 maiores empresas do Espírito Santo?

No topo do ranking regional está a Sertrading, seguida pela Timbro e pela Eisa, refletindo o peso das tradings capixabas na movimentação portuária e no comércio internacional.

Também figuram nomes como EDP Espírito Santo, Banestes e VIX Logística, que consolidam o peso da infraestrutura e dos serviços financeiros na economia do estado.

Veja o ranking completo:

EmpresaReceita 2024 (R$)
Sertrading15.968.815
Timbro14.031.517
Eisa6.224.274
EDP ES5.429.937
LDC Sucos4.710.657
Fertilizantes Heringer4.608.584
Banestes4.590.549
VIX Logística3.874.770
ES Gás1.627.587
Superia Trading Solutions1.259.131
Acompanhe tudo sobre:Melhores e Maiores 2025

Mais de Negócios

Ela começou como vendedora. Hoje, transforma a gestão de pequenas farmácias — e fatura R$ 1,3 bilhão

‘Novo Ozempic’: tudo o que sabemos sobre novo remédio da Novo Nordisk com a Eurofarma

31 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para começar a empreender ainda em 2025

Uma nota fiscal de R$ 30 mil levou a criação desse site que hoje traz R$ 50 milhões

Mais na Exame

Guia de Investimentos

Efeito Cantillon: o que é, como funciona e relação com a inflação

Brasil

Cronograma do CNU: Quando sai o gabarito? E a convocação para a segunda fase? Veja as datas

Mundo

Equador declara estado de exceção após morte em protestos contra o fim do subsídio ao diesel

Negócios

Ela começou como vendedora. Hoje, transforma a gestão de pequenas farmácias — e fatura R$ 1,3 bilhão