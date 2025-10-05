Quais são as 10 maiores empresas do Espírito Santo? Veja ranking

Repórter de Negócios
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 18h34.
As 1.000 empresas do ranking EXAME Melhores e Maiores 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024 — um aumento de 7,9% em relação ao ano anterior.
Empresas de 22 estados do país figuram no levantamento. No Espírito Santo, as 10 maiores companhias somaram R$ 62,3 bilhões em receita líquida no período, com destaque para os setores de comércio exterior, energia e agronegócio.
A classificação leva em conta uma análise contábil-financeira ampla, com base nos indicadores:
Veja a lista das 1.000 maiores empresas do Brasil clicando aqui.
No topo do ranking regional está a Sertrading, seguida pela Timbro e pela Eisa, refletindo o peso das tradings capixabas na movimentação portuária e no comércio internacional.
Também figuram nomes como EDP Espírito Santo, Banestes e VIX Logística, que consolidam o peso da infraestrutura e dos serviços financeiros na economia do estado.
Veja o ranking completo:
|Empresa
|Receita 2024 (R$)
|Sertrading
|15.968.815
|Timbro
|14.031.517
|Eisa
|6.224.274
|EDP ES
|5.429.937
|LDC Sucos
|4.710.657
|Fertilizantes Heringer
|4.608.584
|Banestes
|4.590.549
|VIX Logística
|3.874.770
|ES Gás
|1.627.587
|Superia Trading Solutions
|1.259.131