Quais são as 10 maiores empresas do Espírito Santo? Veja ranking

As 1.000 empresas do ranking EXAME Melhores e Maiores 2025, o maior levantamento do capitalismo brasileiro, somaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024 — um aumento de 7,9% em relação ao ano anterior.

Empresas de 22 estados do país figuram no levantamento. No Espírito Santo, as 10 maiores companhias somaram R$ 62,3 bilhões em receita líquida no período, com destaque para os setores de comércio exterior, energia e agronegócio.

A classificação leva em conta uma análise contábil-financeira ampla, com base nos indicadores:

ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Roce (Retorno sobre o Capital Empregado)

Índice de Liquidez Seca (ILS)

Alavancagem (D/E)

Veja a lista das 1.000 maiores empresas do Brasil clicando aqui.

Quais são as 10 maiores empresas do Espírito Santo?

No topo do ranking regional está a Sertrading, seguida pela Timbro e pela Eisa, refletindo o peso das tradings capixabas na movimentação portuária e no comércio internacional.

Também figuram nomes como EDP Espírito Santo, Banestes e VIX Logística, que consolidam o peso da infraestrutura e dos serviços financeiros na economia do estado.

Veja o ranking completo: