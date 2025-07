O CEO do maior banco dos EUA acorda 4h35, é contra home office e recomenda livros para funcionários

O JPMorgan Chase é o maior banco dos Estados Unidos em valor de mercado, avaliado em US$ 794,32 bilhões. O valor coloca o banco em uma posição de liderança no setor financeiro global, com um valor de mercado superior à soma dos três maiores concorrentes dos EUA — Bank of America, Wells Fargo e Citigroup.

A impressionante performance do banco não é apenas um reflexo de sua estratégia de aquisições e inovações financeiras, mas também da liderança rigorosa de seu CEO, Jamie Dimon.

Rotina matinal de Jamie Dimon

Dimon, conhecido por seu estilo de liderança disciplinado, começa seu dia muito cedo. Ele acorda às 4h35 da manhã e segue uma rotina matinal que prepara sua mente e corpo para os desafios do dia.

O CEO do JPMorgan dedica uma parte significativa da manhã à leitura de jornais, com uma rotina de leitura muito específica. Ele começa com o The Washington Post, seguido pelo The New York Times, Wall Street Journal e termina com o Financial Times. Esse hábito tem como objetivo fornecer uma visão abrangente dos eventos nacionais e internacionais, especialmente voltados para os negócios e as finanças. Nos finais de semana, Dimon adiciona à sua rotina a leitura da The Economist.

Após a leitura, ele pratica exercícios físicos, algo que considera essencial para manter tanto o corpo quanto a mente saudáveis, refletindo seu compromisso com o bem-estar pessoal.

No escritório: liderança autoritária e foco total

Ao chegar no escritório, Dimon segue com a mesma intensidade e disciplina. Ele é famoso por pregar o trabalho presencial e é um crítico veemente do home office.

Para Dimon, o trabalho remoto prejudica a eficiência, a criatividade e o aprendizado dos mais jovens, além de afetar negativamente a cultura organizacional. Ele acredita que a interação direta no ambiente de trabalho é essencial para o crescimento e inovação dentro da empresa. Dimon afirmou, em diversas ocasiões, que a presença física no escritório é fundamental para criar uma cultura de comprometimento e colaboração.

Apesar de sua postura tradicionalista, Dimon não deixa de olhar para o futuro. Ele já declarou que, com o avanço da inteligência artificial (IA), é possível que, no futuro, a jornada de trabalho seja reduzida para 3,5 dias por semana, permitindo que os funcionários tenham mais tempo para suas vidas pessoais sem comprometer a eficiência.

No ambiente de trabalho, Dimon adota um estilo de liderança autoritária e faz questão de estar totalmente atento e concentrado durante as reuniões. Ele exige que todos os materiais sejam lidos com antecedência e preza pela clareza nas decisões. Durante os encontros, ele desestimula qualquer tipo de distração, como o uso de e-mails ou celulares, criando um espaço onde todos os colaboradores estão totalmente focados.

Além disso, Dimon é acessível e incentiva seus funcionários a enviarem sugestões ou críticas diretamente para seu e-mail.

Engajado com a leitura

Dimon também é lembrado por incentivar a leitura entre seus colegas e jovens profissionais. Ele recomenda frequentemente listas extensas de livros, enfatizando a importância de ler não apenas notícias, mas também obras de negócios, biografias e história. Para ele, esses hábitos são essenciais para o aprendizado contínuo e o crescimento pessoal e profissional.

Apesar da rotina intensa, Dimon aproveita suas férias e folgas prolongadas para se dedicar aos livros, usando esses períodos para expandir seus conhecimentos além do ciclo diário de notícias. A leitura, para Dimon, é uma fonte vital de aprendizado fora do ambiente corporativo.