Com lucro recorde, JPMorgan vale mais que três maiores rivais combinados

O JPMorgan Chase consolidou sua posição como o banco mais valioso dos Estados Unidos, superando em valor de mercado a soma de seus três maiores concorrentes, Bank of America (BofA), Citigroup e Wells Fargo, pela primeira vez.

Segundo a agência Bloomberg, a valorização foi impulsionada por um lucro de US$ 30 bilhões no primeiro semestre de 2025, mais que o dobro do registrado pelo segundo colocado, o BofA.

Além do resultado expressivo, o JPMorgan também ampliou sua vantagem sobre Goldman Sachs e Morgan Stanley nas receitas de investment banking, consolidando o domínio em um setor historicamente competitivo. O salto foi impulsionado, entre outros fatores, pela aquisição do First Republic Bank no ano passado.

Enquanto isso, os concorrentes enfrentam desafios. O Wells Fargo operou por anos sob um limite de ativos imposto, o Citigroup passa por uma reestruturação profunda e o Bank of America ainda sente os efeitos de uma carteira pesada de títulos de baixo rendimento adquiridos antes do ciclo de alta dos juros.

Apesar da vantagem atual, Dimon fez questão de adotar um tom de cautela na teleconferência de resultados da última terça-feira. Ele destacou que os rivais estão voltando a crescer, fintechs continuam ameaçando partes importantes do negócio bancário tradicional e o cenário competitivo segue em transformação. “Estamos atentos a isso”, afirmou.

De fato, há sinais de retomada entre os concorrentes: o Citigroup reportou a maior receita trimestral em mais de uma década, o Wells Fargo teve o fim de sua restrição regulatória e o Goldman Sachs ampliou a liderança em trading de ações.