Netflix bate recorde de 200 milhões de assinantes em meio à pandemia

Em um crescimento exponencial, a gigante do streaming Netflix reportou recorde de assinantes em 2020, superando a marca de 200 milhões de clientes em meio ao confinamento da pandemia.

A companhia adicionou a sua base quase 38 milhões de assinantes no ano passado, totalizando 203 milhões de assinaturas, com as pessoas passando mais tempo em casa.

Segundo executivos, além do confinamento, o movimento de empresas de mídia rumo ao streaming também contribuiu para o bom desempenho do negócio da Netflix.

A receita da companhia no quarto trimestre atingiu 6,64 bilhões de dólares, ante 5,4 bilhões um ano antes. Já o lucro caiu para 542 milhões de dólares.

O forte desempenho da plataforma de streaming teve como destaques a minissérie “O gambito da rainha” e o filme de George Clooney, “O céu da meia-noite”.

É fato que, por anos, a Netflix reinou absoluta no mercado de streaming. Nos últimos tempos, porém, tem enfrentado uma concorrência cada vez mais acirrada de gigantes que estão apostando no modelo “on demand“. Quem não era do ramo criou sua própria plataforma, como a varejista Amazon, além da Disney, que lançou o serviço no ano passado.

A Netflix ainda enfrenta concorrência regional, como é o caso do Globoplay, no Brasil. Os investimentos do conglomerado brasileiro não são desprezíveis: em 2020, o grupo previa 1 bilhão de reais para novas produções, conforme entrevista à EXAME no ano passado.

Agora, após restrições impostas pelo lockdown, a Netflix informou que tem mais de 500 títulos em fase de pós-produção, prontos para ser lançados.

A expectativa é que a plataforma tenha um lançamento por semana em 2021, o que pode atrair ainda mais assinantes.