Negócio de Tom Holland com cerveja sem álcool está perto de atingir 8 dígitos em receita

(Reprodução/X)
Redação Exame
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 05h01.
A Bero, cerveja sem álcool co-fundada pelo ator Tom Holland, está prestes a alcançar um marco impressionante de oito dígitos em receita anual.
Em apenas um ano, a marca, que começou suas vendas online em 2024, rapidamente se expandiu para o varejo físico e já está presente em mais de 4.000 pontos de venda, incluindo grandes redes como Target, Total Wine e Sprouts.
Agora, com uma nova cervejaria na Bélgica e uma presença crescente no Reino Unido, a Bero está se posicionando para liderar o setor de bebidas sem álcool.
O segredo para o crescimento explosivo da Bero está em sua estratégia focada não apenas em competir com as marcas existentes, mas em expandir o mercado de bebidas sem álcool.
Segundo John Herman, CEO da empresa, o maior desafio da Bero é consolidar a categoria e garantir que as bebidas sem álcool não sejam vistas como uma moda passageira.
A meta é crescer o mercado para que todos os varejistas e distribuidores sintam que vale a pena investir nessa categoria emergente.
Para aumentar sua visibilidade, a Bero tem investido fortemente em parcerias de alto perfil, como eventos em Wimbledon e colaborações com a Aston Martin e a marca de café Happy, co-fundada por Robert Downey Jr.
A marca também tem se destacado nas redes sociais, especialmente no Instagram e TikTok, onde a popularidade de Tom Holland com seus 63 milhões de seguidores tem sido crucial para o crescimento da marca.
Com uma equipe que passou de oito para 30 pessoas em um curto período de tempo, a Bero está se preparando para continuar sua trajetória de sucesso.
A empresa fez grandes investimentos em marketing, incluindo a contratação de Jacopo Maria Cinti, um ex-diretor criativo de marcas de luxo, para reforçar sua imagem premium.
Isso reflete a ambição da Bero de se posicionar como uma marca de alto padrão dentro do mercado de bebidas sem álcool.
O mercado de bebidas sem álcool está crescendo rapidamente, com projeções de que o setor atinja US$ 5 bilhões nos EUA nos próximos três anos.
A cerveja sem álcool tem liderado esse crescimento, e a Bero está bem posicionada para aproveitar esse aumento da demanda.
Para Herman, o segredo do sucesso está em atingir consumidores que antes não consideravam a opção sem álcool e em garantir que a marca tenha um impacto duradouro no mercado.
