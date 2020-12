Magalu bate recorde diário de um milhão de envios no pós-Black Friday

O Magazine Luiza bateu recorde diário de envios no sábado pós-Black Friday, com mais de um milhão de itens de pequeno porte sendo despachados de seus centros logísticos. Os produtos de destaque do período foram celulares, roupas e itens de mercado.

A varejista afirma que fará, em apenas dois dias úteis, a entrega de quase 100% dos produtos de pequeno porte, dentro da modalidade conhecida como courrier, vendidos na Black Friday e destinados a clientes da Grande São Paulo.

“A operação multicanal do Magalu foi crucial para que tantas entregas fossem feitas em tempo recorde”, disse a companhia em nota.

Além de categorias tradicionais, como tecnologia e eletrodomésticos, foram vendidos mais de 5 milhões de fraldas e outros itens inusitados para a companhia, como 90.000 latas de milho e 30.000 pneus.

Segundo o Magalu, a categoria “mercado” foi um dos destaques dos quatro dias de Black Friday. Mais de um milhão de itens, entre produtos de higiene e limpeza, alimentos e bebidas, foram comercializados.

O marketplace também teve crescimento expressivo. O número de vendedores que participaram desta Black Friday cresceu 152% em relação a 2019.

O Magazine Luiza trabalha com 40 centros de distribuição, incluindo 22 CDs do Magalu, cinco hubs da LogBee e outros 13 da recém adquirida GLF. A empresa ainda conta com a capacidade logística de mais de 800 lojas físicas que operam no sistema dark store: os produtos saem diretamente desses estoques para o cliente.

No total, o Magalu contou com a força de trabalho de 10.500 pessoas na logística da empresa no pós-Black Friday, sendo 7.000 funcionários internos e 3.500 temporários, “contratados especialmente para dar vazão às vendas da data promocional”.

Em novembro, período de promoções diárias nas lojas físicas e nos canais digitais, o Magalu mais do que dobrou suas vendas na comparação com o mesmo período de 2019. Durante os quatro dias de evento “Black das Black”, o e-commerce da empresa ganhou 10 pontos percentuais de market share, segundo as consultorias Nielsen e E-bit.