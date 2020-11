De smartphone a robô aspirador: Magalu divulga ofertas da Black Friday

Nesta quinta-feira, 26, o Magazine Luiza já começa a véspera de Black Friday com a segunda edição do show Black das Blacks a partir das 22h30. Além de atrações como a cantora Anitta, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, o pagodeiro Dilsinho e a sensação do forró Barões da Pisadinha, o show terá muitas promoções.

“Sem dúvidas é a maior Black Friday da história do Magalu, e este ano, além de muitas ofertas, queremos oferecer uma experiência de marca grandiosa para nossos consumidores através do entretenimento”, afirma Ana Paula Rodrigues, diretora de marketing do Magazine Luiza.

O smartphone Samsung Galaxy S20+, por exemplo, estará a venda por R$ 3.499. Já a SmarTV 4K QLED 55 polegadas da Samsung será vendida por R$ 2.999. Veja abaixo mais ofertas:

Caixa de Som JBL Party 100 – R$ 1.999,90

Motorola Moto G9 Play – R$ 1.299

SmarTV UHD 4K LED 82” – R$ 8.999

SmarTV QLED 4K 50 Samsung – R$ 2.699

SmarTV QLED 4K 55 Samsung – R$ 2.999

Pneu aro 15 Firestone – R$ 289,90

Lava e Seca LG 10,5KG – R$ 2.899

Refrigerador Consul Duplex 439L – R$ 2.648

Ventilador de parede Loren Tufão – R$ 269

Secador Taiff – R$ 189

Liquidificador Mondial – R$ 79,90

Ferro de passar Walita – R$ 99

Robô Aspirador WAP – R$ 999

Caixa de livros Desventuras em Série completa – R$ 189

Galaxy Watch Active – R$ 699

Samsung Tab A – R$ 809

Cama Box Casal Ortotech – R$ 1.049

Sofá Suede 3 lugares – R$ 899

Kit Ferramentas Bosh – R$ 69

Outras promoções também vão entrar no ar durante o evento de entretenimento comandado pelo apresentador Luciano Huck e transmitido pelo no Multishow, no Globoplay e nas redes sociais do Multishow e Magalu.

Sob liderança artística de Boninho, diretor de gênero Reality e Shows da Globo, a Black das Blacks Magalu terá duas horas de duração. Com tecnologia de última geração, Lu aparecerá em 3D ao lado de Luciano Huck. Ela também entrará ao longo da programação, no telão, apresentando os principais comentários sobre o evento nas redes sociais e oferecendo um tutorial sobre como baixar e usar o SuperApp Magalu.

Já as marcas Netshoes, Zattini e Época Cosméticos vão aparecer num desfile que mistura moda e voguing, em que dançarinos e modelos fazem performances artísticas A atração conta com as cantoras pop Gloria Groove e Karol Conká.