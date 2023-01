M&A nas martechs: Cadastra compra Qexpert e terá time com 80 especialistas em dados de consumidores

A empresa de marketing e análise de dados Cadastra anuncia a compra da consultoria em dados Qexpert. É a terceira aquisição da Cadastra, uma das principais martechs do país, em quatro meses.

A Qexpert tem sede em Curitiba e faz serviços de estruturação, análise e predição de dados — data engineering, analytics e data science, nos jargões do setor.

Entre os clientes da Qexpert estão marcas reconhecidas do público geral, como Grupo Boticário, Castrolanda, Ipiranga, Hyundai, Ademicon e BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

A Pipeline Capital Tech foi advisor desta operação pela Cadastra e a ACE Advisors foi da Qexpert.

O valor da operação não foi revelado.

Quais são os planos com a aquisição

Com a aquisição, a Cadastra dobra sua divisão de Data & Analytics e amplia seu escopo de atuação em dados para além do marketing.

Desde outubro de 2022, a Cadastra acelerou sua estratégia de expansão por meio de aquisições. Na lista de compras estão:

M3 Commerce , implementadora VTEX líder no Brasil e América Latina

, implementadora VTEX líder no Brasil e América Latina Digital Ethos, agência de marketing digital do Reino Unido

"O crescimento inorgânico é uma parte importante de nossa tese de crescimento até 2025", diz Thiago Bacchin, sócio e CEO da Cadastra.

"Aproveitamos uma janela de oportunidade para acelerar esses investimentos e programamos ao menos mais uma aquisição para este ano.”

Com a aquisição, as empresas vão trabalhar em um plano de integração para os próximos 12 meses.

A ideia é realizar uma fusão completa com a área de dados da Cadastra sob a liderança de profissionais nativos desta área, num total de 80 especialistas nos dois times dedicados ao tema.

“Vimos na Cadastra um parceiro já com porte nacional e internacional que pode escalar nossas operações de forma rápida. Identificamos também grandes oportunidades em termos de cross selling e upselling, com destaque para a possibilidade de levar nossa abordagem de dados para projetos que integrem toda a expertise de martech da Cadastra, gerando sempre valor e respondendo a ainda mais problemas de negócios dos nossos clientes”, diz Jared Andrade, CEO da Qexpert.

O que faz a Qexpert

Com passagem por Inovabra, Hotmilk, Distrito e outros programas de aceleração e selecionada para participar do Programa Alto Potencial do SEBRAE-PR, a Qexpert já dispõe de cases:

Um dos projetos realizados foi o “varejo ágil” em conjunto com o Grupo Boticário. O projeto criou uma tecnologia capaz de prever o “pedido perfeito”, reduzindo perdas com estoque e ruptura para cada unidade de franquia, baseado no comportamento dos consumidores e vendas anteriores.

Para a operadora logística Rumo, a Qexpert criou um piloto de solução de inteligência artificial para dividir e mapear os trechos da ferrovia que apresentam maior probabilidade de deformações (a chamada flambagem) nos trilhos, contribuindo assim com a diminuição do número de descarrilamentos.

“Estes cases dão uma amostra significativa do universo de possibilidades que os dados nos trazem atualmente, ainda mais se considerarmos o universo digital que é quase totalmente ‘trackeável’. Com a Qexpert, vamos dar nosso próximo passo nesta área e desenvolver mais projetos de análise e predição de comportamento de compra e muitos outros”, diz Thiago Bacchin.

Quem é a Cadastra

Aberta em 2000, em São Paulo, a Cadastra foi o embrião da holding DBG&Co, de tecnologias para o marketing. Fazem parte da holding a Cadastra, dedicada a transformação digital, e Adtail, focada na publicidade online. A Cadastra tem cerca de 500 profissionais, em três escritórios no Brasil e Reino Unido.

Ambas empresas são administradas pelo gaúcho Thiago Bacchin, um dos pioneiros no Brasil no uso do SEO e de buscas patrocinadas no Google como estratégia de marketing para empresas.

O negócio da Cadastra possui cinco divisões: