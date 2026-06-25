Leve Saúde, do Rio de Janeiro, chega a Curitiba e prevê R$ 1,3 bilhão em 2026

Curitiba foi a cidade escolhida pela Leve Saúde para marcar sua chegada ao Paraná e dar início à expansão para fora do Rio de Janeiro. O movimento faz parte do plano da operadora para acelerar o crescimento e atingir R$ 1,3 bilhão em receita em 2026.

A empresa está entre as operadoras de saúde que mais crescem no país. A nova unidade, inaugurada em 23 de junho, recebeu investimento de R$ 5 milhões. Com 600 m², a clínica oferecerá atendimento em especialidades como clínica geral, cardiologia, ortopedia, gastroenterologia, ginecologia e dermatologia, além de laboratório e serviços de fisioterapia.

A estrutura foi desenhada para replicar o modelo assistencial já adotado pela companhia no Rio de Janeiro, com adaptações ao perfil da população local. Segundo a empresa, foram analisados hábitos de utilização dos serviços de saúde e características demográficas da região para desenvolver produtos e jornadas de cuidado voltados ao mercado paranaense.

A Leve Saúde também está em negociação com uma rede de clínicas para ampliar sua presença no estado.

Fundada em 2020, durante a pandemia de covid-19, a Leve Saúde tornou-se um dos casos de crescimento mais relevantes da saúde suplementar em território nacional. Atualmente, atende mais de 120 mil beneficiários e opera uma rede de 15 clínicas próprias no Rio de Janeiro.

Fundador e CEO da companhia, Ulisses Silva retorna ao estado onde nasceu com a expansão da empresa. Segundo ele, a chegada ao Paraná representa um marco para a trajetória da operadora.

"É o estado onde nasci e onde aprendi muitos dos valores que moldaram minha trajetória empreendedora. Ver a empresa chegar ao Paraná neste momento simboliza a consolidação de um projeto que nasceu com o propósito de tornar a saúde suplementar mais acessível, eficiente e centrada nas pessoas", comenta.

Ulisses Silva, da Leve Saúde: investimento de R$ 5 milhões em primeira cidade atendida na Região Sul (Divulgação/Divulgação)

Aposta em atenção primária e tecnologia

Um dos pilares da Leve Saúde é a atenção primária à saúde, investindo em programas de prevenção e acompanhamento contínuo com o objetivo de identificar riscos precocemente e coordenar o cuidado dos pacientes. A operadora mantém equipes multidisciplinares dedicadas ao acompanhamento de diferentes perfis de beneficiários, incluindo gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas.

A empresa também utiliza prontuário eletrônico integrado, reconhecimento facial para acesso às unidades, telemedicina e ferramentas de inteligência artificial aplicadas à jornada do cliente e à gestão assistencial. O aplicativo próprio permite agendamento de consultas, acesso a exames, receitas médicas e acompanhamento de cuidados de saúde.

A chegada ao Paraná marca ainda o lançamento de uma linha de planos voltada a diferentes perfis de clientes da região. A ideia é combinar mensalidades competitivas, atendimento em rede própria e coordenação do cuidado. Os produtos serão oferecidos para pessoas físicas, famílias, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de diversos portes.

"Estamos chegando a Curitiba não apenas para inaugurar uma unidade, mas para oferecer aos paranaenses uma alternativa moderna de plano de saúde. Construímos uma proposta que combina acesso, qualidade assistencial e proximidade com o cliente", diz o CSO Edson Almeida. O objetivo, acrescenta ele, é levar para a região um modelo que já demonstrou resultados consistentes no Rio de Janeiro e que foi cuidadosamente pensado para atender às expectativas e necessidades dos curitibanos.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

A lista completa das empresas selecionadas para a edição 2026 será divulgada a partir de julho e o evento de premiação das campeãs será em 26 de agosto, em São Paulo.