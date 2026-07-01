Ele foi cortador de frios. Hoje, tem consultoria de tecnologia que fatura R$ 39 milhões

São poucas as empresas que conseguem manter o primeiro cliente depois de quase duas décadas de operação. A Verity é uma delas. Fundada por Alexandro Barsi, a consultoria de inovação e transformação digital atende grandes empresas desde 2010 e pretende alcançar R$ 150 milhões em faturamento até 2028.

A empresa integra o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 após registrar receita operacional líquida de R$ 38,7 milhões em 2024. Atualmente, tem cerca de 200 funcionários e desenvolve projetos de consultoria, engenharia de software, inteligência artificial, modernização de sistemas e plataformas digitais.

A Verity começa os trabalhos entendendo como o negócio do cliente funciona. A equipe analisa processos, identifica gargalos, avalia a experiência dos usuários e, a partir desse diagnóstico, desenvolve ou moderniza sistemas e aplicações. Em alguns projetos, o trabalho nasce de uma demanda da área de negócios; em outros, da necessidade de atualizar a infraestrutura tecnológica.

"Olhamos primeiro para o negócio e depois para a tecnologia, ou fazemos o caminho inverso. Sempre avaliamos qual impacto aquela mudança gera para a empresa", diz o fundador e CEO, Alexandro Barsi.

Nos últimos anos, a inteligência artificial passou a fazer parte tanto das soluções oferecidas aos clientes quanto da operação da consultoria. A empresa adota o conceito AI First, utilizando IA em praticamente todas as etapas dos projetos para acelerar o desenvolvimento e aumentar a produtividade das equipes. Segundo o executivo, atividades que antes levavam um mês ou até 45 dias para serem concluídas hoje são executadas em poucos dias.

Apesar do foco em tecnologia, Barsi afirma que o principal ativo da empresa são as pessoas. A Verity mantém todos os funcionários contratados pelo regime CLT, uma escolha que, conta o fundador, contribui para preservar conhecimento e manter a qualidade das entregas.

Da banca de frios ao primeiro cliente

Nascido em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Alexandro Barsi tem 53 anos, é casado, pai de três filhos e mora em Jundiaí. Ele começou a trabalhar aos 11 anos. Na época, foi para o Mercado Municipal do Ipiranga, em São Paulo, onde cortava frios pela manhã e estudava à tarde. Depois, trabalhou como lavador de carros e em estacionamentos para complementar a renda da família.

Filho de um metalúrgico da Volkswagen e de pais que estudaram apenas até a quarta série, cresceu em uma família de poucos recursos. Segundo ele, foi o trabalho desde cedo que lhe ensinou disciplina, responsabilidade e resiliência.

Mesmo distante do universo empresarial, alimentava uma ambição. "Eu dizia para minha mãe: um dia você vai me ver na capa da revista. Eu queria ser diferente", lembra.

A faculdade de ciência da computação só veio aos 24 anos, quando conseguiu pagar os estudos. Durante a graduação, deixou o emprego em uma corretora de valores para entrar na área comercial de uma empresa de tecnologia, mesmo recebendo um salário menor. A partir dali, passou por diferentes companhias do setor e teve experiência em vendas, gestão de projetos e relacionamento com clientes.

Depois de anos no mercado, decidiu criar a própria empresa. Aos 35 anos, fundou a Verity com o objetivo de desenvolver projetos de tecnologia mais próximos das necessidades dos clientes.

O primeiro contrato veio com o Banco Carrefour. O pagamento seria feito apenas após a entrega do projeto, previsto para durar seis meses. A equipe de oito profissionais concluiu o trabalho em apenas um mês. O resultado abriu caminho para novos contratos e marcou o início da empresa. Até hoje, o Banco Carrefour continua entre os clientes da Verity.

Visão sobre empreendedorismo

Para Barsi, o crescimento da Verity foi consequência, e não o objetivo principal. Desde o início, a empresa buscou resolver problemas dos clientes e construir relações duradouras.

Essa visão também orienta, até hoje, sua forma de enxergar o empreendedorismo. Na avaliação do CEO, abrir uma empresa não depende apenas da idade ou do tempo de experiência, mas da capacidade de identificar uma necessidade do mercado e oferecer uma solução melhor do que as existentes.

"O empreendedor precisa identificar uma dor que vale a pena resolver. Nem sempre é preciso criar algo completamente disruptivo. Muitas vezes, basta encontrar uma forma melhor de fazer aquilo que já existe", conclui.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

A lista completa das empresas selecionadas para a edição 2026 será divulgada a partir de julho e o evento de premiação das campeãs será em 26 de agosto, em São Paulo.