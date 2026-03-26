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H&M revela plano para 2026 com expansão na América Latina e 7 lojas no Brasil

Após alta em lucro, marca planeja entrada no Paraguai, além da expansão em território brasileiro. Metas climáticas reforça o plano global

Daniel Ervér, CEO do H&M Group: “Estamos fortalecendo nossa proposta e demonstrando que crescimento, rentabilidade e redução de emissões podem caminhar juntos (Franklyn Almeida/Divulgação)

Daniel Ervér, CEO do H&M Group: “Estamos fortalecendo nossa proposta e demonstrando que crescimento, rentabilidade e redução de emissões podem caminhar juntos (Franklyn Almeida/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 26 de março de 2026 às 12h04.

Última atualização em 26 de março de 2026 às 12h22.

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O H&M Group encerrou 2025 com sinais de recuperação operacional e reforço em sua estratégia de crescimento, combinando melhora na rentabilidade, avanço em sustentabilidade e expansão na América Latina, com o Brasil no centro desse movimento.

De acordo com o relatório anual e de sustentabilidade divulgado nesta quinta-feira, 26, (referente a dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026) o grupo registrou lucro operacional de SEK 1,5 bilhão (coroas suecas), cerca de R$ 740 milhões, alta de 26% em relação ao ano anterior. A margem operacional subiu de 2,2% para 3%, refletindo ajustes na estrutura de custos e menor impacto de remarcações.

A alta de 26% no lucro operacional da H&M Group foi impulsionada principalmente por ganhos de eficiência, mais do que por um avanço relevante nas vendas, segundo o relatório. O resultado reflete melhorias na cadeia de suprimentos e no processo de compras, combinadas a um controle mais rigoroso de custos e à elevação das margens.

As vendas líquidas totalizaram SEK 49,6 bilhões (coroas suecas) no período - cerca de R$ 24 bilhões. Em moedas locais, houve leve queda de 1%, influenciada por uma redução de cerca de 4% no número de lojas. Já o efeito cambial, com valorização da coroa sueca, teve impacto negativo superior a 9 pontos percentuais no resultado reportado.

“Estamos fortalecendo nossa proposta e demonstrando que crescimento, rentabilidade e redução de emissões podem caminhar juntos. Em 2025, continuamos a dar passos importantes em direção às nossas metas de longo prazo: a rentabilidade aumentou, a tendência de vendas foi positiva e nossas emissões de CO₂ diminuíram”, afirma Daniel Ervér, CEO do H&M Group.

Veja também: Escala 5x2 no varejo? Para a H&M, funcionário com tempo virou moda 

H&M: lucro acima do previsto anima mercado. América Latina se torna estratégica no plano global (Leandro Fonseca/Exame)

Expansão na América Latina ganha tração

Mesmo com ajustes operacionais, a H&M mantém o foco em crescimento físico em mercados estratégicos. Na América Latina, a expansão segue como uma das prioridades.

No Brasil, estão previstas 7 novas lojas em 2026. Entre os destaques estão:

  • 1 loja no Rio de Janeiro, no RIOSUL Shopping Center, marcada para 25 de abril;
  • 1 em Sorocaba,
  • 1 em São Paulo (Iguatemi Esplanada)
  • 2 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas)

Além disso, o Paraguai passará a integrar o mapa de atuação da varejista, marcando a entrada em um novo mercado na região.

O movimento reforça a estratégia da companhia de equilibrar eficiência operacional com expansão seletiva em mercados com potencial de consumo, especialmente fora da Europa.

Veja também: ‘Brasil pode se tornar um dos mercados mais importantes da H&M no mundo’, diz CEO global da H&M

Sustentabilidade como eixo de crescimento

A agenda ambiental segue como um dos pilares do grupo, e foi um dos principais destaques do relatório.

A empresa atingiu 91% de uso de materiais reciclados ou de origem sustentável em 2025, sendo 32% exclusivamente reciclados, acima da meta de 30% estabelecida para o período.

O grupo também investiu SEK 2,8 bilhões em descarbonização e inovação de materiais, além de avançar na cadeia produtiva: desde 2022, 108 fornecedores deixaram de utilizar caldeiras a carvão, com meta de eliminação total até 2026.

Outro indicador relevante foi a redução de 22,8% no uso absoluto de água doce em fornecedores com processos úmidos, mais que o dobro da meta inicial de 10%.

“Seguimos profundamente comprometidos em avançar nossa agenda de sustentabilidade e impulsionar mudanças positivas em toda a indústria. Em 2025, reduzimos as emissões de CO₂, aumentamos o uso de materiais reciclados e diminuímos o consumo de água doce”, afirma Leyla Ertur, Chief Sustainability Officer do H&M Group.

Novos modelos de negócio ganham espaço

A companhia também vem ampliando iniciativas ligadas à chamada economia circular, modelo que busca prolongar o ciclo de vida dos produtos e reduzir desperdícios. Na prática, isso significa incentivar a revenda de roupas usadas em vez de depender apenas da produção de novas peças.

Esse movimento é feito principalmente por meio da Sellpy, plataforma de revenda controlada pelo grupo, além de iniciativas dentro das próprias marcas da H&M. Hoje, a operação já está presente em 26 mercados e respondeu por 0,8% da receita em 2025, um avanço de 31% em relação ao ano anterior.

Embora ainda represente uma fatia pequena do faturamento total, o crescimento indica uma mudança estratégica relevante. A H&M passa a explorar novas formas de gerar receita em um setor pressionado por críticas ao modelo de fast fashion, especialmente pelo impacto ambiental.

A expansão na América Latina, aliada aos avanços em sustentabilidade e novos modelos de negócio, aponta para uma tentativa de reposicionamento da H&M no mundo, em um setor cada vez mais pressionado por custos, concorrência digital e exigências ESG.

Veja também: ‘Viemos para ficar. O nosso compromisso com o Brasil é de longo prazo’, diz CEO da H&M no Brasil

Sobre a H&M no mundo

A H&M foi fundada em Estocolmo, na Suécia, em 1947. Começou crescendo principalmente na Europa, tendo a Alemanha o maior mercado.

Com o passar dos anos, a aposta em expansao ajudou a empresa a chegar em 80 mercados ao redor do mundo. À medida que crescemos, os diferentes continentes se tornam cada vez mais importantes, mas ainda assim a Europa, especialmente a Alemanha, continua sendo o maior mercado.

O segundo maior é os Estados Unidos. No Brasil, a marca chegou em 2025 e hoje já soma 5 lojas e cerca de 400 funcionários diretos, todos dentro do modelo 5x2, distribuídos entre lojas físicas, escritório corporativo e centro de distribuição.

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