Expansão regional é o caminho para Passarela alcançar R$ 4,7 bilhões

A inauguração da segunda loja do Via Atacadista, bandeira do Grupo Passarela, nesta quinta-feira (30), em Concórdia, foi o palco para a apresentação de um ambicioso plano de expansão até 2028. A escolha do local para receber a nova unidade de atacarejo, com 14 mil metros de área construída, foi baseada em detalhado planejamento estratégico.

Mas também teve uma pitada de emoção. Foi no município do meio-oeste catarinense, há mais de 35 anos, que nasceu a companhia que planeja faturar R$ 3,4 bilhões, neste ano e chegar e R$ 4,7 bi em 2027. Na celebração iniciada ainda na noite de quarta-feira, com um jantar, o CEO do Grupo Passarela, Alexandre Simioni, detalhou o panorama histórico de crescimento e anunciou o maior ciclo de investimentos da trajetória da empresa.

Somente em Concórdia serão R$ 143 milhões aplicados até 2028, em infraestrutura, indústria e varejo. O plano estratégico contempla 18 novas lojas até 2027, além da construção de centros de distribuição, fábricas próprias e um centro administrativo que simboliza o novo momento do Grupo. “Estamos, mais uma vez, apostando em Concórdia. A cidade vai crescendo, e nós crescemos junto com ela. É aqui onde tudo começou, e é aqui que continuamos acreditando”, destacou Simioni, ao lado de todos os diretores do grupo.

Indústria própria

A D’Lena Alimentos, também localizada em Concórdia, é um dos pilares da estratégia de integração vertical do Grupo. Com R$ 29 milhões em ampliação e automação previstos para 2025, a indústria quadruplicará sua produção atual, que já supera 320 itens, abastecendo todas as lojas das bandeiras Via Atacadista e Passarela Supermercados.

Em paralelo, o CEO revelou que o Grupo irá implantar uma fábrica de sucos naturais de baixa pasteurização (5 mil litros/hora), anexa ao CD Refrigerado de Concórdia, e uma fábrica de água mineral em Chapecó, com R$ 25 milhões de investimento. “O varejo precisa olhar para a indústria. Fortalecer a produção local é garantir qualidade, abastecimento e desenvolvimento regional”, disse Simioni.

Para sustentar a expansão, o Grupo está fortalecendo sua estrutura de apoio com novos investimentos logísticos e administrativos. Também em Concórdia está em construção um Centro de Distribuição (CD) Refrigerado, de R$ 13 milhões, com entrega prevista para 2026. Em Teutônia, no Rio Grande do Sul (RS), o novo CD terá 15 mil metros quadrados.

Já o Centro Administrativo do Grupo, desenvolvido em parceria com a IACC Tecnologia em Construção, será um marco para o município. Com oito andares, sendo três destinados ao Passarela, o projeto representa R$ 30 milhões em investimento e tem em inauguração prevista para 2028. “Não é só abrir loja. Precisamos crescer na retaguarda, porque, se a estrutura não acompanha, a operação sofre. Essa é uma expansão com base e planejamento”, afirmou Simioni.

Inaguração do Via Atacadista, em Concórdia (Uilian Vargas/Divulgação)

Quase ao final do evento, Alexandre Simioni também anunciou o terceiro Via Atacadista na cidade, com inauguração prevista para março de 2027. “É um presente para Concórdia. Essa região está em pleno desenvolvimento e merece um empreendimento comercial à altura”, finaliza.

Com a bandeira Via Atacadista, o grupo aposta em um modelo mais completo. As lojas oferecem até 10 mil itens e se destacam por incluir padaria, açougue, hortifrúti e atendimento especializado. “Enquanto grandes redes trabalham com cerca de 7,5 a 8 mil itens, nós oferecemos até 10 mil. Isso faz com que a loja seja capaz de atender bem todas as classes sociais”, afirma Alexandre Simioni.

A estratégia é especialmente eficaz em cidades de médio porte, onde segmentar público torna-se mais difícil. “Nesses locais, o atacado acaba sendo o principal supermercado da cidade. Temos desde produtos básicos até itens importados, como azeites de oliva, que importamos diretamente, garantindo preço competitivo”, completa.

A maior parte das novas lojas será no RS — oito das dez previstas até 2026. A estratégia é clara: com o mercado catarinense mais maduro, o grupo vê terreno fértil para crescer com solidez entre os gaúchos. “Ao final de 2026, teremos mais unidades no RS do que em SC”, projeta o CEO.

Sobre o Grupo Passarela

A história do grupo começou há mais de 35 anos, com uma pequena lanchonete em Concórdia. Até 2018, o grupo operava apenas três lojas. A partir dali, iniciou uma trajetória de expansão acelerada — entrando no segmento de atacarejo e diversificando sua atuação com duas bandeiras: Passarela Supermercados (varejo) e Via Atacadista (atacarejo).

Presente em 17 cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o grupo conta com 24 lojas, 3.800 colaboradores diretos e quatro centros de distribuição. Entre 2018 e 2025, o faturamento anual saltou de R$ 222 milhões para R$ 3,4 bilhões, com projeção de R$ 4,7 bilhões até 2027.