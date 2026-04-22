Empresa mineira de recolocação profissional projeta crescer até 25% em 2026

Você já deve ter conversado com alguém que estava procurando emprego, mudando de área ou repensando a carreira. Existe uma empresa que atua em todas essas frentes e também oferece suporte às organizações em processos de desligamento, banco de talentos, demissão humanizada e recolocação de profissionais.

Fundada em Belo Horizonte, em 1999, a MBRH foi idealizada por Andiara Martins e uma antiga sócia. Hoje, 27 anos depois, o negócio é comandado por Andiara e Débora Rodrigues, que dividem a diretoria executiva da empresa e conduzem juntas todas as decisões.

As inscrições para o Negócios em Expansão 2026 já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se e ganhe assinatura da EXAME e cursos da Saint Paul!

Nos primeiros anos, a atuação da companhia ficou concentrada em Minas Gerais, mas a expansão para outros estados foi inevitável. "Veio com o aumento da demanda dos próprios clientes", conta a fundadora.

Esse avanço fez com que a MBRH entrasse no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, na categoria de empresas com receita operacional líquida entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões em 2024. No caso da MBRH, a receita foi de R$ 2,1 milhões. No ano passado, o negócio registrou faturamento de R$ 2,3 milhões e a expectativa é crescer entre 15% e 25% em 2026.

Entre os serviços voltados aos profissionais, estão assessoria para recolocação, coaching e gestão de carreira, planejamento de médio e longo prazo, transição profissional e preparação para uma segunda jornada profissional.

Há também programas específicos para profissionais seniores, especialmente aqueles que foram desligados ou que estão próximos da aposentadoria. A empresa atende profissionais de 22 a 75 anos. A maior parte do público é formada por pessoas com ensino superior completo e experiência no mercado corporativo. "Não trabalhamos com mão de obra operacional", diz Débora.

Já para as organizações, a MBRH oferece serviços de recolocação individual e em grupo, banco de talentos e plano de preparação para longevidade na carreira. O modelo individual é utilizado quando a companhia quer oferecer suporte personalizado a um profissional desligado, enquanto o formato em grupo é mais comum em situações de reestruturação, fusão, aquisição ou fechamento de operações.

A empresa também oferece programas de demissão humanizada. Nesse caso, o cliente contrata a MBRH para acompanhar o profissional demitido logo após o desligamento. O serviço inclui acolhimento, direcionamento de carreira e apoio para uma recolocação mais rápida.

Segundo as executivas, a procura por esse tipo de solução cresceu nos últimos anos. "Cada vez mais as empresas se preocupam com responsabilidade social, reputação e redução de ações trabalhistas", comenta Débora.

Com tantos anos de atuação, elas perceberam o perfil das empresas contratantes mudando. Se antes, os serviços eram mais comuns em grandes corporações, atualmente, pequenos e médios negócios também buscam esse tipo de apoio, especialmente quando há preocupação com profissionais próximos da aposentadoria, chefes de família ou equipes afetadas por encerramento de atividades.

A empresa também atua com parcerias na Europa. O objetivo é apoiar tanto profissionais que desejam sair do país, auxiliando na estruturação de documentação, visto e preparação para esse processo, quanto aqueles que vivem no exterior e querem retornar ao mercado de trabalho brasileiro.

As mulheres por trás da MBRH

A fundadora da MBRH é Andiara. Ela e sua antiga sócia já atuavam com recolocação profissional e a percepção de que era possível oferecer um atendimento mais próximo e personalizado levou à criação da MBRH. "O investimento inicial foi cerca de R$ 4.500 e a ideia era abrir um negócio que tratasse a carreira de forma mais humana possível", lembra.

Andiara tem 52 anos, nasceu no interior de Minas Gerais, mas mora em Belo Horizonte desde a adolescência. "Vim para estudar. Mas casei, formei família, trabalhei e abri minha empresa", diz sorrindo.

É psicóloga e possui um currículo vasto, com MBA em gestão de negócios, especialização em psicologia organizacional e formação internacional em coaching executivo. Também atua como conselheira da Associação Comercial e Empresarial do estado e da Associação Brasileira de Recursos Humanos, além de ser professora de pós-graduação da PUC-Minas.

Débora, de 45 anos, nasceu e sempre viveu em Belo Horizonte. Ela entrou na MBRH há 18 anos, inicialmente como funcionária, e ao longo do tempo passou pela área financeira, depois pela qualidade e processos e, mais tarde, pelo setor de desenvolvimento. Depois da pandemia, tornou-se sócia da empresa ao assumir a participação da antiga sócia de Andiara.

É formada em administração e tem dois MBAs, um em controladoria, finanças e auditoria e outro em inteligência emocional e coaching executivo. Possui especialização em neuropsicologia e gestão de pessoas e mestrado em psicanálise.

Com sede na capital mineira, a MBRH tem hoje uma equipe de 15 funcionários divididos em duas equipes. A primeira é formada por psicólogos, responsáveis pelo atendimento individual dos profissionais.

São eles que conduzem os processos de reestruturação de currículo, posicionamento no LinkedIn, mapeamento de perfil, aplicação de testes, preparação para entrevistas, negociação salarial e planejamento de carreira.

Há também o time de prospecção corporativa, que atua junto às empresas. Esse grupo é responsável por buscar vagas, apresentar profissionais e construir relacionamento com departamentos de recursos humanos.

Mesmo com o quadro enxuto, a MBRH mantém um índice baixo de rotatividade, com funcionários há mais de 15 anos de casa, o que ajuda a preservar a cultura interna e a continuidade dos processos.

Planos para crescer

A empresa já chegou a ter 40 funcionários e ocupar dois andares de escritório, mas foi durante a pandemia que houve redução da estrutura e revisão do modelo de operação para enxugar custos e evitar endividamento.

Na avaliação das sócias, embora a MBRH tenha encerrado 2025 com crescimento moderado, o ano foi bastante positivo: passou por mudanças internas e revisão de processos para, a partir de agora, avançar com mais tranquilidade.

Além de projetar crescimento entre 15% e 25%, a empresa pretende ampliar parcerias fora do Brasil, especialmente na Europa, tanto para atender profissionais que desejam sair do país quanto aqueles que querem retornar ao mercado brasileiro.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

As inscrições para o Negócios em Expansão 2026 já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se e ganhe assinatura da EXAME e cursos da Saint Paul!

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.