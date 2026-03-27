Eles resolveram o maior 'B.O' de quem trabalha em escritório — e cresceram 193% em um ano

Ter um mercadinho a poucos metros da mesa de trabalho faz mais diferença do que parece. A 121 Smart Shop leva minimercados autônomos para dentro de empresas e resolve uma dor recorrente de quem passa boa parte do dia no escritório, em coworkings, universidades ou hospitais sem encontrar opções de alimentação por perto.

A ideia nasceu de uma experiência pessoal. Pedro Paulo Campos Lehmann, com uma rotina intensa, via o ato de ir ao mercado como algo desgastante, já que o processo envolvia deslocamento, estacionar o carro, percorrer todas as gôndolas, enfrentar fila no caixa, empacotar e guardar as compras no veículo.

A partir dessa percepção, ele se uniu a Eduardo Luis Pereira e Vinícius Brunelli para tirar o projeto do papel. Mais tarde, João Victor Alves passou a integrar a sociedade e assumiu a liderança comercial da operação.

De volta no tempo

Antes de chegar ao formato atual, os fundadores optaram por testar a tecnologia em um projeto um pouco fora da caixa.

Criaram uma floricultura totalmente autônoma em Joinville (SC), conhecida como a "cidade das flores". O espaço operava com energia solar, utilizava captação de água da chuva para regar as plantas e oferecia uma jornada de compra sem interação humana.

Mais do que validar a tecnologia, esse teste trouxe aprendizados sobre o comportamento do consumidor em ambientes autônomos.

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Com essa experiência, eles buscaram entender qual problema realmente deveriam resolver. Foram realizadas mais de cem entrevistas com profissionais e conversas com dezenas de empresas.

O diagnóstico foi dado: a maior dor não estava apenas na experiência de compra, mas na ausência de opções de alimentação próximas ao local de trabalho.

O direcionamento do negócio, então, ficou claro e o modelo foi desenhado para atender exclusivamente o ambiente corporativo.

A primeira unidade foi instalada em um polo de inovação em Joinville, cujas operações correspondem a mais de 20% do PIB da cidade e aproximadamente 2% do PIB de Santa Catarina.

História de quem executa

À frente da empresa está Vinícius, hoje com 28 anos. Ele é formado em engenharia de produção, mas nunca atuou na área. Começou a trabalhar cedo, aos 15 anos, como jovem aprendiz e, em seguida, passou a atuar na empresa do pai, uma distribuidora de peças náuticas.

Nesse ambiente, teve exposição direta a áreas estratégicas como marketing, desenvolvimento de produto e negociação. Aos 18 anos, já conduzia reuniões com fornecedores no exterior, aprendendo a tomar decisões importantes e desenvolver relacionamento comercial.

Depois, criou uma consultoria focada em presença digital e marketing, atendendo empresas de diferentes segmentos. Essa fase ampliou sua visão de mercado e fortaleceu competências que são centrais na gestão da 121 Smart Shop.

Em 2021, ao ser convidado para desenvolver o projeto, assumiu a liderança da validação e da estruturação do negócio. Desde então, ocupa o cargo de CEO da rede.

Foco no ambiente corporativo

Hoje, a empresa conta com quatro sócios. Pedro e Eduardo seguem envolvidos em outros negócios e participam do conselho, enquanto Vinícius e João conduzem a operação no dia a dia.

A 121 Smart Shop atua exclusivamente no ambiente corporativo, o que permite desenvolver uma solução mais especializada às necessidades desse público.

Vinícius explica que, antes de cada implantação, a empresa realiza pesquisas para entender hábitos de consumo, preferências e restrições dos colaboradores. Com base nesses dados, define um mix de produtos personalizado, o que aumenta o giro e reduz desperdícios.

Além disso, as unidades são modulares e não exigem obras. A instalação é simples e rápida, com conexão direta à energia, e o acesso é feito por aplicativo, que valida o usuário e controla a abertura das portas.

Tudo isso gera dados relevantes para a marca. "Conseguimos acompanhar padrões de consumo, horários de maior demanda e perfil dos usuários, ajustando a operação de forma contínua", explica o CEO.

O modelo atende dois perfis de empresa. Em organizações com mais de 300 colaboradores, a operação se sustenta pelo volume de consumo, sem custo direto para a empresa. Em estruturas menores, pode haver uma mensalidade vinculada ao desempenho da unidade.

Além disso, o serviço se integra aos benefícios corporativos, permitindo o uso de vale alimentação, por exemplo.

Escala e consolidação

A expansão ganhou tração a partir de 2023, com a adoção do modelo de franquias. Atualmente, a rede reúne cerca de 100 franqueados e atende mais de 200 empresas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A 121 Smart Shop comercializa franquias a partir de três unidades, e o investimento total, já com taxas, estoque e mobiliário, é de R$ 85 mil. A previsão de retorno varia de 12 a 18 meses.

Com relação ao perfil do franqueado, Vinícius revela que costuma ser alguém que busca uma transição de carreira ou que deseja colocar um familiar para tocar o negócio.

As parcerias também impulsionam o crescimento da marca. Um dos acordos mais recentes envolve a Swile, empresa francesa especialista em benefícios corporativos e presente no Brasil desde 2021. O acordo amplia o alcance da 121 Smart Shop e conecta a rede a uma base relevante de empresas.

Sobre a estrutura interna, o time passou de 14 funcionários em 2024 para 35 atualmente, divididos entre as áreas de operação, suporte ao franqueado, vendas e prospecção. Ao mesmo tempo, saiu do modo "sobrevivência" e passou a operar com processos mais bem definidos. "Isso garante um crescimento sólido", afirma.

Novos mercados no radar

Os resultados ajudaram a 121 Smart Shop a entrar no ranking Exame Negócios em Expansão 2025.

Em 2024, a receita operacional líquida registrada pela empresa foi de R$ 2,1 milhões, crescimento de 193% em relação aos 12 meses anteriores. No ano passado, esse valor chegou a R$ 8 milhões.

Para 2026, o plano é manter o ritmo. A entrada na região Nordeste está em estudo, com foco inicial nas capitais. "O objetivo é ampliar o número de pontos de venda e se aproximar de 500 unidades em todo o Brasil", conta.

A empresa avalia ainda movimentos internacionais, com possibilidades na América do Sul e nos Estados Unidos.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.