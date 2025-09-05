Ele vendia pneus e agora fatura US$ 200 mil com pães artesanais

Aos 31 anos, Jacob Anson largou o emprego vendendo pneus usados em uma empresa do setor automotivo sem ter um plano B.

Tomado por um esgotamento profissional e uma sensação de estagnação, Anson encontrou nos bagels, pães artesanais típicos de Nova Iorque, uma oportunidade de recomeço. Com coragem, ele trocou a segurança do salário fixo pela incerteza da autogestão.

Hoje, seu negócio, o Brazen Bagels, instalado dentro de uma concessionária da Ford no estado do Michigan, já movimenta US$ 200 mil por ano e é projetado para alcançar US$ 250 mil nos próximos 12 meses. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Risco calculado

Sem capital inicial ou mentoria, a decisão de empreender veio acompanhada de riscos significativos: ele maximizou o limite de um cartão de crédito de US$ 3 mil para comprar um forno e uma batedeira industrial.

Vendeu seu carro por US$ 3.200 e passou a ir a pé ao trabalho. A disciplina com as finanças foi o que permitiu manter o sonho em pé até que o faturamento se tornasse sustentável.

Anson começou vendendo bagels pelo Instagram e passou a operar nas manhãs em um restaurante local. Em sete meses, vendeu cerca de 10 mil bagels, o que representou um lucro de US$ 300 por dia, valor que permitiu quitar a dívida inicial.

Parceria com a Ford

Em junho de 2023, o que era uma operação modesta ganhou estrutura. A concessionária Village Ford, cliente frequente do Brazen Bagels, ofereceu a ele o uso gratuito de um espaço de café que estava desocupado desde 2020.

Além disso, cedeu um empréstimo de US$ 21 mil com juros de 4% ao ano para reformar o espaço e transferir o negócio para lá.

O contrato não prevê cobrança de aluguel, uma estratégia de parceria que fortaleceu ambos os lados: a concessionária passou a oferecer uma experiência diferenciada aos clientes, e o Brazen Bagels pôde crescer com um custo fixo reduzido.

Finanças corporativas na prática

Durante os seis meses de reforma, Anson voltou a fazer entregas e trabalhou em uma lanchonete para complementar a renda.

Ele e a esposa, Megan, que deixou o próprio emprego para se juntar ao negócio, cortaram todos os gastos possíveis: cancelaram assinaturas, passaram a cozinhar em casa e economizaram ao máximo.

Hoje, com quatro funcionários e faturamento anual de US$ 200 mil, o Brazen Bagels tem 12% da receita oriunda de parcerias no atacado. O restante vem do ponto fixo dentro da concessionária.

A trajetória de Anson é um retrato de como decisões de finanças corporativas aplicadas à realidade de pequenos negócios podem ser a chave da sobrevivência e do crescimento.

