Ela começou com US$ 800 aos 23 anos e hoje fatura US$ 35 milhões por ano com marca de moda

Demi Marchese lançou a 12th Tribe em 2015 com apenas US$ 800 no bolso e nenhuma formação em moda. Recém-formada, conciliava um emprego em vendas com a construção do negócio nas horas vagas.

A ideia surgiu do desejo de criar uma marca ousada, conectada e com estilo global. Os primeiros produtos, peças vintage e acessórios inspirados em festivais como Coachella, rapidamente viralizaram em grupos de universitárias e redes sociais. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Estrutura enxuta e metas financeiras rígidas

A operação começou pequena, com ajuda de amigos e familiares. Os pacotes eram enviados da própria casa de Marchese.

Mesmo assim, ela impôs a si metas agressivas de vendas mensais. “Se eu visse que não ia bater a meta, dava um jeito de vender”.

A prioridade era manter o caixa saudável e reinvestir tudo no negócio. Por isso, uma das primeiras contratações foi um gerente financeiro, função que a fundadora considerava essencial para escalar com organização.

Sem investidores, com lucro e controle total

Marchese optou por crescer sem aportes externos. Todo o capital vinha da operação. Essa escolha exigiu disciplina em cada decisão: de logística a marketing, tudo era planejado para caber no orçamento e gerar retorno.

A empresa chegou a ter um faturamento estável em poucos meses e hoje acumula US$ 250 milhões em receita total, com US$ 35 milhões anuais.

Competência financeira como diferencial de carreira

A trajetória de Marchese comprova que o conhecimento em finanças corporativas não é exclusivo de grandes empresas ou executivos seniores.

Profissionais que desejam escalar seus próprios negócios ou liderar projetos estratégicos precisam dominar conceitos como controle de caixa, alocação de recursos e planejamento de crescimento.

No caso da 12th Tribe, a clareza financeira foi o que permitiu transformar um hobby em um império multimilionário e manter o controle total do negócio em todas as fases.

Por isso, a clareza financeira foi o que permitiu transformar um hobby em um império multimilionário e manter o controle total do negócio em todas as fases.