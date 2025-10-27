Ele começou com US$ 35 e um celular usado, hoje fatura mais de US$ 6,5 milhões

Em 2008, Rick Senko estava desempregado, quebrado e com um filho de 5 anos para sustentar.

Então, comprou um celular por US$ 35 e o revendeu no eBay por US$ 75. A margem de lucro foi pequena, mas o sinal era claro: existia uma oportunidade de negócio ali.

O que começou como uma solução emergencial virou uma empresa que, em 2024, faturou mais de US$ 6,5 milhões.

Hoje aos 41 anos, Senko lidera a Technsports, um atacado de roupas usadas com base na Flórida que vende cerca de 5.000 peças por dia para revendedores profissionais.

O negócio, além de lucrativo, opera com uma margem de aproximadamente 50% por item vendido, de acordo com o próprio fundador. As informações são da CNBC Make It.

Margem, escala e reposicionamento: como a estratégia evoluiu

O modelo de Senko passou por diferentes fases até se consolidar. No início, ele se dedicava à revenda direta de eletrônicos, comprando itens em mercados de pulgas, brechós e vendas de garagem, e revendendo online com margem.

Em 2010, a operação ultrapassou a marca de US$ 100 mil em receita anual, com Senko fazendo tudo sozinho,: da aquisição à postagem.

Com o tempo, percebeu que roupas usadas exigiam menos suporte técnico, menor taxa de retorno e ofereciam boas margens, desde que o empreendedor conhecesse profundamente o valor de cada peça.

“Nem todo mundo sabe que uma determinada camisa Polo Ralph Lauren pode valer mais do que um console de videogame”, disse.

Essa capacidade de identificar valor oculto em ativos depreciados é, no fim, uma habilidade essencial no mundo corporativo: saber onde está a margem, e como escalá-la com eficiência.

Profissionalização da operação e expansão para o atacado

Senko foi além da revenda direta. Estruturou processos, contratou equipe temporária, automatizou partes da operação e passou a listar cerca de 250 itens por dia no eBay.

Mesmo assim, entendeu que havia um teto operacional: o tempo para listar e vender individualmente cada produto.

Em 2023, tomou a decisão estratégica de migrar para o atacado. Passou a comprar roupas em grande volume e vender lotes para outros revendedores.

A Technsports hoje fornece até 1.000 itens por semana para cada cliente, operando com maior giro de estoque e menos esforço por unidade.

É um exemplo claro de reformulação do modelo de negócios com foco em escala e otimização de recursos, uma abordagem típica de negócios que amadurecem financeiramente.

