De US$ 800 a US$ 20 milhões: como esse negócio virou referência em design e manufatura

A empresária Jaime Holm decidiu deixar o emprego no Trader Joe’s há pouco mais de uma década para apostar em uma ideia que, à época, parecia inusitada: reformar trailers vintage e alugá-los para viagens.

Hoje, ao lado do irmão Matt Hannula, transformou a Tinker Tin em uma empresa com faturamento anual de US$ 20 milhões, especializada em projetos de design e fabricação para grandes marcas e produções cinematográficas. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

De hobby a negócio milionário

A trajetória da Tinker Tin começou com um investimento de apenas US$ 800, valor utilizado na compra do primeiro trailer.

Aprenda as principais ferramentas e os termos financeiros que vão estar presentes no seu dia a dia a partir de agora com esse treinamento com 4 aulas sobre Finanças Corporativas, com direito a um certificado de participação da EXAME + Saint Paul; garanta sua vaga por apenas R$ 37

A inspiração veio de experiências pessoais de Holm na Austrália, onde viajava e vivia em vans adaptadas.

"As empresas sempre nos pediam para construir um display de varejo para emparelhar com o trailer para mostrar seus produtos" contou Holm

Gestão financeira e escalabilidade

Esse salto representou também uma virada estratégica na gestão da empresa. O crescimento contínuo veio acompanhado de uma filosofia financeira rígida: a Tinker Tin nunca contraiu dívidas.

Essa abordagem permitiu à empresa expandir com solidez, mas também exigiu paciência.

Seja o líder estratégico que vai impulsionar negócios com o treinamento em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul; clique aqui e saiba mais

A entrada do irmão, Matt Hannula, como CEO em 2018, foi decisiva para escalar o negócio. Ele implementou princípios de manufatura enxuta, reforçou a cadeia de suprimentos e trouxe mais eficiência à operação.

Em poucos anos, o faturamento saltou de [grifar]US$ 650 mil para US$ 20 milhões.

"Estamos apenas começando a entender. A manufatura não é um setor em que todos se aventuram. Estamos renovados e focados em construir a fabricante do futuro" afirmou Hannula

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.