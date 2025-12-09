De uma lojinha de bairro em SC ao comando de uma holding de R$ 520 milhões

A ZoomHolding é formada por seis unidades de negócio que atuam com tecnologia e soluções digitais. O grupo oferece desde a organização e modernização de infraestrutura de TI até distribuição de equipamentos, integração de sistemas e desenvolvimento de hardware.

A história da companhia começou em 2004, quando Nilton Júnior, então com 19 anos, desembolsou R$ 14 mil para abrir uma pequena loja de informática chamada Zoom Informática e Papelaria, em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis.

Formado em administração, Nilton sempre teve interesse por tecnologia e vontade de empreender.

Ele conta que essa motivação não veio somente da família, mas da percepção de que, no bairro onde cresceu, as pessoas que prosperavam eram comerciantes e empreendedores.

O contato com tecnologia começou cedo. Aos 15, depois de fazer um curso de manutenção de computadores, passou a atender vizinhos e amigos e se tornou o técnico da região.

Quando decidiu abrir o próprio negócio, já tinha uma base de clientes e domínio técnico para operar.

Mais novo entre quatro irmãos, abriu a loja ao lado de uma das irmãs. Um ano depois, a irmã mais velha entrou na sociedade, e os três trabalharam juntos por cerca de dez anos oferecendo suporte técnico para moradores da região.

Da loja de informática à integração de grandes projetos

Com o tempo, a empresa deixou de atuar apenas no varejo e começou a atender empresas e órgãos públicos.

O avanço decisivo se deu em 2013, com a parceria com a chinesa Huawei, que ampliou o portfólio e posicionou a então Zoom Tecnologia entre as principais integradoras de infraestrutura de data center e telecomunicações do país.

Mas a crise econômica de 2015 e 2016 trouxe diversos desafios. Com a retração do mercado público, a empresa se viu obrigada a diversificar sua atuação e a investir em serviços, indústria, importação e distribuição.

“Passamos por dificuldades, tivemos que reduzir a equipe, reestruturar a empresa. Fizemos um plano de como que a gente ia seguir dali para frente”, afirma.

Com projetos parados, queda nas vendas e custos elevados em um mercado altamente sazonal, a empresa escolheu uma estratégia de diversificação.

O nascimento da holding e a ampliação do portfólio

Em 2018, começou a estruturar formalmente a holding, criando uma base de governança que hoje sustenta o grupo. Seis anos mais tarde, o rebranding reforçou a transformação da ZoomHolding em uma companhia orientada à inovação, eficiência e expansão internacional.

Com sede em Palhoça, também na Grande Florianópolis, e com 400 funcionários, a ZoomHolding é formada por seis marcas complementares:

ZoomTech: integradora de soluções de tecnologia, responsável por projetos de infraestrutura, redes, data centers e telecomunicações.

Prime8: distribuidora de tecnologia corporativa e telecom, com marcas como Huawei e xFusion.

Weal Brasil: desenvolve produtos próprios de tecnologia, com foco em equipamentos de computação e redes.

BRITI: indústria de tecnologia sob demanda, dedicada à fabricação de equipamentos personalizados.

Zoom Store: e-commerce especializado em produtos de tecnologia.

Ciel IT: unidade de software e automação responsável pela implementação do ERP Odoo e por projetos de digitalização e integração de sistemas.

Esse avanço levou o grupo a encerrar 2024 com R$ 520 milhões em receita, mais que o dobro do faturamento de 2023 (R$ 253,5 milhões). Com isso, a ZoomHolding ficou na 5ª colocação no ranking Exame Negócios em Expansão 2025.

Somente a ZoomTech, principal empresa do ecossistema, ficou no 6º lugar, com a receita de 419 milhões de reais, 108% a mais que no ano anterior.

O planejamento da companhia para os próximos quatro anos prevê crescer por meio de fusões e aquisições e pela expansão internacional para América do Sul, Europa e Ásia.

O objetivo da empresa é replicar seu modelo de governança e eficiência em novos mercados. "Nosso crescimento exponencial não se sustenta apenas no orgânico", reforça o CEO.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.