De Brasília, Asper faz R$ 400 mi com cibersegurança e põe o pé nos EUA

O mercado de cibersegurança não para de crescer.

Seja pelo aumento dos ciberataques ou pela guinada da inteligência artificial, o setor no Brasil deve movimentar 3,4 bilhões de dólares em 2024, de acordo com a consultoria Mordor.

Até 2029, as provedoras de tecnologia em cibersegurança devem faturar 5,6 bilhões de dólares por ano no país.

Num mundo no qual as ameaças cibernéticas só crescem, empresas dedicadas à proteção de dados e outras ferramentas para evitar perdas com hackers viraram aliadas de primeira hora de praticamente todos os CEOs.

É nesse contexto que a Asper, empresa criada em 2015, em Brasília, cresce e conquista uma presença global.

Quem é a Asper?

Fundada por Arthur Gonçalves, a Asper nasceu com foco em big data e serviços de análise para órgãos públicos.

A partir de 2019, a empresa mudou o modelo de negócios para dedicar-se à cibersegurança.

“Não foi uma mudança simples, mas necessária. Em 2020, a pandemia acelerou a digitalização das empresas, e os ataques cibernéticos aumentaram de forma exponencial”, diz Arthur Gonçalves, fundador e CEO da Asper.

O executivo empreende desde os 18 anos, idade em que largou a faculdade de marketing e, junto a amigos, decidiu migrar para o mercado de tecnologia.

“A guinada no modelo de negócio, que seria feita em três ou cinco anos, teve que ser feita em meses.”

A mudança de rumo trouxe resultados. Desde então, a Asper passou a atender grandes empresas privadas, como Bradesco, Rede D’or e Claro.

Em 2023, a empresa alcançou 300 milhões de reais de faturamento, um crescimento de 150% em relação ao ano anterior.

Por causa do desempenho, a Asper ficou em destaque no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil.

Na edição de 2024, a empresa de Gonçalves conquistou o terceiro lugar entre as empresas que mais crescem no país na faixa de receita operacional líquida entre 150 e 300 milhões de reais. Em 12 meses, a empresa avançou a receita operacional líquida em 151%.

Diferenciais competitivos

A chave para o crescimento da Asper está na abordagem personalizada de segurança cibernética.

A empresa não é uma fornecedora tradicional de softwares de proteção, mas sim uma provedora de tecnologias integradas.

"O software é um meio para a gente aportar uma metodologia de serviço. Não vendemos uma solução, entregamos uma operação gerenciada", afirma Gonçalves.

A Asper combina tecnologias de gigantes como IBM, Tenable e Gigamon com serviços como criptografia, tokenização de dados e gestão de identidades.

Outro diferencial é o atendimento contínuo com centros de segurança (SOCs) localizados no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“Hoje, os clientes não querem apenas produtos. Eles querem soluções que protejam seus dados com eficiência e rapidez, e a Asper se destaca nesse ponto”, diz ele. “Estamos 24 horas em campo com nossos SOCs monitorando e reagindo a qualquer ameaça.”

Conquistas em 2024

Em 2024, a Asper deve superar os 400 milhões de reais em faturamento.

Neste ano, a empresa ficou entre os 10% melhores provedores de segurança cibernética do mundo no ranking TOP 250 MSSP, organizado pela MSSP Alert, uma das principais fontes de informação sobre o setor.

Além disso, a Asper deu um passo importante no mercado internacional. Em 2024, a empresa inaugurou um escritório no Rockefeller Center, no coração de Nova York, como parte de sua estratégia de expansão global.

A operação americana começou com uma previsão de investimentos de 3 milhões de dólares e tem como foco empresas de médio porte nos Estados Unidos — algo entre 100 milhões e 500 milhões de dólares.

A Asper já conta com dez clientes nos Estados Unidos e espera que entre 7% e 9% de seu faturamento em 2024 venha de contratos internacionais.

“A entrada nos Estados Unidos é uma janela que abre novas oportunidades. Sabemos que é um mercado muito competitivo, mas também com um potencial de faturamento muito maior”, diz Gonçalves.

“O mercado de cibersegurança nos EUA deve atingir 70 bilhões de dólares em 2024, enquanto no Brasil, o setor será de 3 bilhões de dólares.”

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.