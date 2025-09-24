Curso gratuito ensina finanças para mulheres que lideram pequenos negócios

(Drs Produções/Getty Images)
EXAME Solutions
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12h06.
Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 12h06.
A Faculdade EXAME, em parceria com o Sebrae, lançou o curso gratuito Construindo Futuros, voltado para mulheres que enfrentam o desafio de manter financeiramente sustentáveis seus próprios negócios. São oito aulas, oferecidas online, com certificação reconhecida e material de apoio digital, cobrindo desde conceitos básicos até estratégias financeiras de crescimento.
O público-alvo são mulheres que tocam micro e pequenas empresas — principalmente no comércio, serviços e produção artesanal — e que acumulam funções de gestão financeira, operação e liderança.
A proposta é enfrentar uma realidade conhecida: apesar de representarem 34% dos donos de negócio no Brasil, empreendedoras mulheres têm mais dificuldade de acessar crédito, planejar investimentos e manter o fluxo de caixa saudável. O conteúdo das aulas parte exatamente dessas lacunas, oferecendo ferramentas práticas e linguagem acessível.
Com quatro módulos progressivos, o curso cobre desde os fundamentos da organização financeira até o desenvolvimento de estratégias para enfrentar crises e estruturar parcerias sólidas.
Os temas incluem: separação entre salário e lucro, impacto dos juros compostos, definição de metas, capital de giro, acesso a crédito e construção de soft skills de liderança.
Clique aqui para se inscrever gratuitamente no curso.