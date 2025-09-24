Curso gratuito ensina finanças para mulheres que lideram pequenos negócios

A Faculdade EXAME, em parceria com o Sebrae, lançou o curso gratuito Construindo Futuros, voltado para mulheres que enfrentam o desafio de manter financeiramente sustentáveis seus próprios negócios. São oito aulas, oferecidas online, com certificação reconhecida e material de apoio digital, cobrindo desde conceitos básicos até estratégias financeiras de crescimento.

O público-alvo são mulheres que tocam micro e pequenas empresas — principalmente no comércio, serviços e produção artesanal — e que acumulam funções de gestão financeira, operação e liderança.

A proposta é enfrentar uma realidade conhecida: apesar de representarem 34% dos donos de negócio no Brasil, empreendedoras mulheres têm mais dificuldade de acessar crédito, planejar investimentos e manter o fluxo de caixa saudável. O conteúdo das aulas parte exatamente dessas lacunas, oferecendo ferramentas práticas e linguagem acessível.

Prática aplicada à realidade

Com quatro módulos progressivos, o curso cobre desde os fundamentos da organização financeira até o desenvolvimento de estratégias para enfrentar crises e estruturar parcerias sólidas.

Os temas incluem: separação entre salário e lucro, impacto dos juros compostos, definição de metas, capital de giro, acesso a crédito e construção de soft skills de liderança.

Conheça os módulos do curso:

Módulo 1 – Fundação: introduz conceitos como separação entre salário e lucro, controle de gastos e o impacto dos juros compostos no negócio.

introduz conceitos como separação entre salário e lucro, controle de gastos e o impacto dos juros compostos no negócio. Módulo 2 – Expansão: ensina a definir metas financeiras, compreender taxas como Selic e inflação, além de lidar com capital de giro e descasamento de prazos.

ensina a definir metas financeiras, compreender taxas como Selic e inflação, além de lidar com capital de giro e descasamento de prazos. Módulo 3 – Sustentação: prepara para momentos de crise, com foco em renegociação de dívidas, análise do ponto de equilíbrio e estratégias de corte de custos.

prepara para momentos de crise, com foco em renegociação de dívidas, análise do ponto de equilíbrio e estratégias de corte de custos. Módulo 4 – Consistência: aborda autoliderança, protagonismo feminino e como desenvolver parcerias estratégicas que fortaleçam o negócio de forma sustentável.

Clique aqui para se inscrever gratuitamente no curso.