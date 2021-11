COP26: chanceler de Tuvalu faz alerta com água na cintura

O ministro das Relações Exteriores de Tuvalu, uma pequena ilha polinésia, filmou-se com água até a cintura, em um vídeo dirigido à COP26, para simbolizar o perigo da mudança climática e da elevação do nível dos oceanos.

"A mudança climática e o aumento do nível do mar são riscos mortais e existenciais para Tuvalu e para as nações com atóis", alertou o chanceler Simon Kofe. "Estamos afundando, mas o mesmo está acontecendo com todos", frisou.

"E não importa se sentimos os efeitos hoje, como Tuvalu, ou daqui a 100 anos", explicou.

O vídeo começa com uma câmera fechada em Kofe, de terno e gravata, em meio a um fundo azul com as bandeiras de Tuvalu e da ONU.

"Pedimos a neutralidade mundial do carbono até meados do século", afirma o ministro, em alusão ao objetivo global de equilibrar as emissões e as retenções de gases de efeito estufa até 2050.

O ministro pede ainda que o mundo se mobilize para conseguir manter o aquecimento do planeta em no máximo +1,5ºC e que as reivindicações dos países mais impactados pela mudanças climática sejam ouvidas e compensadas.

O capítulo de "perdas e danos" é um dos mais espinhosos nas discussões da COP26.

"Esperamos que o mundo aja unido", pediu o ministro.

Depois de sua fala, o câmera abre o ângulo para mostrar o ministro Kofe por inteiro, com água até a cintura, em um ponto da costa de Tuvalu.

Os quase 200 países reunidos na conferência COP26 em Glasgow devem desenvolver oficialmente o Acordo de Paris sobre o Clima de 2015, comprometendo-se, em princípio, a reforçar suas medidas de combate à mudança climática, em particular a redução das emissões de gases de efeito estufa.

"Não podemos esperar os discursos, se a água sobe", insistiu.

"Temos que tomar ações ousadas, alternativas, hoje, para garantir que haja um amanhã", frisou.