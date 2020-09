Contra o coronavírus, Riachuelo lança jeans e camisetas antivirais

A indústria têxtil está indo além da máscara para o combate ao coronavírus. A Riachuelo vai lançar outras peças de roupa com uma tecnologia antiviral que é eficaz numa taxa de até 99,9% contra o coronavírus.

Serão calças jeans e conjuntos de camisetas e máscaras adulto e infantil. O lançamento chega para ser um complemento na proteção e não dispensa outras medidas e protocolos para evitar a contaminação, diz a varejista.

O material é tratado com a tecnologia suíça HeiQ Viroblock by CHT, que foi testada e aprovada em laboratórios independentes contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2). A tecnologia também é usada pela fabricante de roupas Malwee, que lançou máscaras e camisetas antivirais em julho.

A tecnologia suíça garante proteção aos usuários por meio de dois ativos principais, a prata e a vesícula lipossomal, como pequenas bolsas de gordura que têm a capacidade de encapsular moléculas. Esses ativos se ligam ao vírus a partir da gordura que o reveste, deixando-o inerte e incapaz de gerar contaminação.

A HeiQ Viroblock by CHT certifica a funcionalidade por até 30 ciclos de lavagem, feitas no modo delicado com sabão neutro, seguindo as recomendações. A Riachuelo já lançou conjuntos de máscaras de proteção acessíveis a partir de 5,90 reais com duas unidades.

Outras novidades

A Riachuelo acaba de anunciar que irá abrir a primeira loja da Carter’s no Brasil, marca de roupas para bebês e crianças conhecida dos brasileiros que viajavam para a Flórida, nos Estados Unidos. Os produtos da marca já eram vendidos nas lojas da Riachuelo. Neste ano, serão três inaugurações.

A varejista pretende lançar, ainda no primeiro trimestre de 2021, um e-commerce próprio para a Carter’s no Brasil, que terá logística integrada à da Riachuelo. Assim, quem comprar um produto da Carter’s poderá escolher retirar em uma unidade Riachuelo.