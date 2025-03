As empresas estão brigando por esses talentos, mas poucos têm a habilidade mais requisitada de 2025

As empresas estão percebendo que a inteligência artificial será determinante para seu sucesso futuro. Com isso, a competição por talentos especializados está mais intensa do que nunca.

Segundo a Universidade de Oxford, a demanda global de empregos com funções de inteligência artificial aumentou 11,3 vezes em sete anos. Em outro estudo similar, a Microsoft identificou 323% de crescimento na demanda por esses profissionais.

Com mais empresas despertando para a IA, a luta por um suprimento limitado de profissionais qualificados vai se intensificar – e os profissionais mais preparados terão acesso às melhores vagas e remunerações.

A conta não fecha: há mais vagas que profissionais qualificados

O maior desafio do mercado de IA não é a falta de oportunidades, mas a escassez de profissionais capacitados para preenchê-las.

No relatório “2024 Work Trend Index Annual Report” da Microsoft, mais da metade dos líderes pesquisados (55%) expressaram preocupações sobre a sua capacidade de encontrar talentos o suficiente para preencher cargos de IA no próximo ano.

Até mesmo gigantes do mercado estão dispostos a fazer movimentos ousados, com empresas recrutando diretamente de seus concorrentes. Como a oferta da Salesforce a profissionais da OpenAI e o exemplo da Goldman Sachs e Bank of America que perderam cerca de 60 pessoas para rivais como Morgan Stanley, Citigroup e Wells Fargo.

Nessa lacuna entre as crescentes necessidades de inteligência artificial, quem ganha são os profissionais mais qualificados e atualizados.

Com uma demanda que excede a oferta, o poder de barganha fica nas mãos dos talentos existentes que podem exigir remunerações e contratos mais favoráveis.

Como se tornar uma ativo valioso para as empresas

O domínio da IA não é mais uma opção – é um requisito para se manter relevante no mercado. Ter essa habilidade no currículo pode abrir portas para oportunidades que antes pareciam inalcançáveis.

Mesmo para quem não tem experiência prévia com tecnologia, a IA é uma área acessível para diferentes perfis profissionais. A evolução das ferramentas e a crescente adoção da IA em diversos setores tornam possível aprender e aplicar esses conhecimentos rapidamente.

A alta demanda por especialistas, combinada com a escassez de talentos qualificados, faz com que a expertise em IA seja um diferencial valioso para qualquer profissional que deseja crescer na carreira.

Comece sua carreira em Inteligência Artificial por apenas R$37

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, e a Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, estão lançando um treinamento completo para preparar os profissionais que desejam se destacar no mercado com o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios.

Esta é uma oportunidade de dar o seu primeiro passo para a evolução da sua carreira.

