Clientes do PagBank podem recarregar o Bilhete Único pela conta digital

Os clientes do PagBank, conta digital da empresa de maquininhas PagSeguro, podem agora recarregar o cartão de transporte público Bilhete Único usando o aplicativo. A novidade trará mais conveniência e engajamento ao ecossistema do PagBank, segundo nota da empresa, além de reduzir a fila de ônibus, metrôs e estações de trem.

Além disso, o PagBank fez uma parceria com a varejista Roldão Atacadista. Os clientes da conta digital podem procurar a loja mais próxima pelo “Radar de Ofertas” e pagar usando código QR. Assim, tem um cashback de 10% do valor gasto — limitado a 30 reais por mês por usuário — que cai diretamente na conta.

“Com o Bilhete Único e com a parceria com o Roldão Atacadista, estamos reforçando nosso ecossistema digital, promovendo a diversificação de produtos e serviços. Apesar da crise do novo coronavírus, continuamos investindo no desenvolvimento de produtos e parcerias para oferecer o ecossistema financeiro e digital mais completo do Brasil”, diz Ricardo Dutra, presidente do PagBank em nota.