Brasil diminuirá tempo da meta de zerar desmatamento ilegal, diz Mourão

A delegação brasileira vai anunciar na cúpula da ONU sobre o clima COP26 uma redução de dois ou três anos na meta de zerar o desmatamento ilegal, que atualmente é 2030, afirmou nesta segunda-feira o vice-presidente Hamilton Mourão, que lidera o Conselho Nacional da Amazônia Legal.

Segundo Mourão, o Brasil também irá reafirmar na conferência em Glasgow as metas internacionalmente assumidas pelo país para a redução da emissão de gases do efeito estufa. A COP 26 começará no domingo.

A participação do Brasil é bastante esperada na COP 26. Há a expectativa de que o país tenha a segunda maior delegação da conferência, que discutirá entre dezenas de pautas, o futuro do mercado de carbono, a partir da regulamentação que poderá permitir a compra e venda de créditos entre países e empresas.

De olho neste cenário, o Senado aprovou na última semana o projeto que altera a Política Nacional sobre Mudança do Clima para antecipar a meta de redução de emissão de gases de efeito estufa e fim do desmatamento.

