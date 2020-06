BP vê forte impacto da covid-19 no setor e revisa preços no longo prazo

A petroleira britânica BP (ex-British Petroleum), uma das maiores do mundo, revisou suas projeções de preços para os próximos 30 anos, diante dos fortes impactos da covid-19 nos negócios do setor. Com isso, a companhia espera uma cotação média de 55 dólares para o Brent no longo prazo, ante cerca de 70 dólares anteriormente.

O anúncio contribuiu para piorar a tensão no mercado financeiro, que está pessimista em relação a uma nova onda de contágio do novo coronavírus na China. As ações das petroleiras estão caindo ao redor do mundo. Por aqui, os papéis da Petrobras caíam 4,2% por volta das 11 horas.

Como resultado da revisão das premissas de preços de longo prazo usadas para avaliação de investimentos, a BP também revisou o valor recuperável de seus ativos (impairment), e anunciou uma baixa contábil entre 13 bilhões e 17,5 bilhões de dólares. Além disso, a companhia informou que deve revisar investimentos em projetos de óleo e gás.

“A retração esperada para os preços afeta inclusive a capacidade das empresas de pagar dividendos”, afirma Lavinia Hollanda, presidente da consultoria Escopo Energia.

A BP não é a primeira petroleira a revisar suas premissas de preços para o longo prazo. A Petrobras informou ao mercado no mês passado que espera um preço médio do Brent na casa dos 50 dólares, diante da queda do consumo global. No primeiro trimestre, a estatal brasileira também anunciou uma baixa contábil de 65,3 bilhões de reais (cerca de 13 bilhões de dólares) em seus ativos.

A consultoria especializada Wood Mackenzie afirma em relatório que a capacidade de resiliência das petroleiras dependerá da escala, maturidade e intensidade de carbono dos projetos de seu portfólio. “Investimentos vão ser revistos por todas as empresas”, diz Marcelo de Assis, chefe de pesquisa da Wood Mackenzie América Latina para a área de upstream.

Para Hollanda, a pandemia do novo coronavírus só acelerou um processo que mais cedo ou mais tarde iria acontecer.

“A expectativa de preços de longo prazo das petroleiras, na casa dos 70 dólares, era exagerada. As empresas estão na verdade corrigindo suas projeções.”

Além da covid-19, as petroleiras estão revisando suas premissas diante da transformação do mercado global de energia, no sentido de uma matriz mais limpa. “Devemos ter mais desse tipo de anúncio pela frente”, diz Hollanda.