A Azul foi eleita a melhor companhia aérea do mundo pelo Tripadvisor Travelers’ Choice Award 2020, uma premiação da Tripadvisor, maior plataforma de viagens do mundo, que contabiliza as avaliações dos passageiros.

É a primeira vez que uma brasileira figura no primeiro lugar dessa premiação. A aérea também esteve no ranking entre as 10 vencedoras desde 2018. A classe econômica da companhia foi premiada como a melhor do mundo e também foi eleita como a melhor área de baixo custo da América Latina.

O segundo lugar foi ocupado pela Singapore Airlines, de Cingapura, que havia liderado o ranking no ano passado. Em terceiro está a Korean Air, da Coreia do Sul. O levantamento do Tripadvisor também premia hotéis, destinos, praias, atrações, restaurantes e experiências.

Crise nas aéreas

Com quase todo mundo precisando ficar em casa durante a pandemia do novo coronavírus para manter o distanciamento social, as companhias aéreas, que dependem de multidões viajando para lá e para cá pelo globo, foram um dos setores mais atingidos pela crise.

E, por mais que o vírus já esteja sendo controlado em alguns países, os efeitos podem ser duradouros na área. Afinal, a ideia de compartilhar um tubo com asas fechado com centenas de outras pessoas nesse momento não é uma das ideias mais confortáveis. O aumento no home-office a computação na nuvem e reuniões por videochamada podem mudar as viagens a trabalho para sempre.

Por conta da crise, a Azul pode ter demitido cerca de mil funcionários, principalmente tripulantes. Se confirmado o número, as demissões representariam pouco mais de 7% do quadro de funcionários da empresa, que era de 13.698 pessoas no fim de março, segundo dados do balanço do primeiro trimestre.

A aérea também prepara um time para renegociar cerca de 400 milhões de dólares. A Azul vai ter de encarar uma conversa com os credores internacionais que compraram os bônus emitidos no mercado externo. Os compromissos totais com esses papéis somam 400 milhões de dólares e vencem em 2024. A empresa também negocia com lessores, empresas donas dos aviões arrendados pelas companhias aéreas. Ao final de março, a companhia tinha cerca de 23 bilhões de reais em dívidas totais, das quais mais de 16 bilhões de reais eram relacionadas a aeronaves.

Serviços e qualidade

A Azul acredita que o prêmio foi dado pelos diferenciais do serviço tanto na classe executiva quanto na econômica, bem avaliados pelos passageiros.

“Esse prêmio só demonstra a verdadeira paixão e dedicação com que trabalhamos todos os dias para alcançar nossa missão de oferecer a melhor experiência de viagem aos nossos clientes. Quero agradecer a todos o nosso time e aos nossos clientes, pois foram eles que fizeram a Azul voar ainda mais alto e alcançar essa premiação que é um enorme marco em nossa história”, disse John Rodgerson, presidente da Azul, em comunicado.

“Elementos como o menu de jantar, a seleção de vinhos, as opções de entretenimento, o Skysofa, espaço onde um grupo de quatro poltronas se transforma em uma cama, e o atendimento ao cliente a bordo são alguns dos fatores que levaram a Azul a ser escolhida pelos viajantes, conquistando a primeira colocação mundial da Tripadvisor”, diz a empresa em comunicado. Conexão de wifi a bordo, 40 canais de TV ao vivo e bebidas e petiscos sem custo adicional são outros benefícios citados pela empresa.

Confira as 10 melhores companhias aéreas do mundo:

1 – Azul (Brasil)

2 – Singapore Airlines (Cingapura)

3 – Korean Air (Coreia do Sul)

4 – Japan Airlines (Japão)

5 – Jet2.Com (Reino Unido)

6 – Air New Zealand (Nova Zelândia)

7 – EVA Air (Taiwan)

8 – Virgin Atlantic Airways (Reino Unido)

9 – Qatar Airways (Catar)

10 – Emirates (Emirados Árabes)