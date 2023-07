Atenção, RH: 5 perguntas para testar o nível de aprendizagem da sua empresa

Um relatório recente do LinkedIn mostrou que 94% dos colaboradores consideram o seu desenvolvimento profissional um fator decisivo na hora de escolher uma empresa para trabalhar. E não é à toa.

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, em que novas ferramentas e necessidades despontam em velocidade acelerada, desenvolver novas habilidades é mesmo essencial para manter a empregabilidade na nova economia.

Para ter ideia, a última edição do relatório The Future of Jobs, publicado recentemente pelo Fórum Econômico Mundial, estima que seis em cada 10 trabalhadores precisarão se atualizar até 2027. Ainda segundo o documento, a necessidade de treinamento e requalificação atinge todos os setores – e coloca sobre as empresas e os governos o ônus de possibilitar oportunidades de aprendizado e requalificação.

“Os governos e as empresas devem investir no apoio à mudança para os empregos do futuro por meio da educação, da requalificação e de estruturas de apoio social que possam garantir que os indivíduos estejam no centro do futuro do trabalho”, diz o relatório.

A afirmação vai de encontro com uma das principais tendências de RH da atualidade: a construção de uma cultura de aprendizagem contínua dentro das organizações.

Estamos falando da criação de um ambiente no qual os funcionários se sintam encorajados a buscar novos conhecimentos e atualização profissional – um fator decisivo para fomentar a inovação e o crescimento organizacional.

Mas, afinal, como saber se a sua organização já possui uma cultura favorável ao desenvolvimento dos colaboradores? O primeiro passo é refletir sobre as seguintes perguntas:

1. Sua empresa permite que o aprendizado seja feito dentro do ambiente de trabalho?

Um ambiente de trabalho que incentiva o desenvolvimento é fundamental para o estabelecimento de uma cultura de aprendizagem. Ambientes de alto controle, por outro lado, produzem times pouco confiantes, desengajados e – não raro – menos produtivos.

Especialistas afirmam que as pessoas precisam se sentir encorajadas a buscar conhecimento e a desenvolver novas habilidades profissionais durante o expediente, o que inclui tempo para a leitura e pesquisa, acesso a materiais educacionais e apoio para participar de cursos e treinamentos.

“O aprendizado é uma prática contínua de desenvolvimento de habilidades, experiências e conhecimentos por meio do trabalho, não ao redor ou além dele. Uma empresa não é automaticamente uma organização de aprendizado quando passa a oferecer programas de treinamento. Na verdade, pode ser o contrário. As verdadeiras organizações de aprendizado têm um propósito, uma estratégia e uma cultura bastante claros. Elas garantem a conexão entre essas habilidades e aquelas que querem ampliar”, afirma Melissa Daimler, diretora de aprendizado da Udemy, em um relatório sobre as tendências de aprendizado no trabalho.

2. O acesso a sites como YouTube e redes sociais é liberado?

Também é importante avaliar se a organização permite o livre acesso a recursos online importantes para a pesquisa de referências, estudos e desenvolvimento profissional. Restrições excessivas podem limitar a criatividade e o potencial de aprendizagem dos colaboradores.

“Talvez você esteja limitando a maior fonte de aprendizagem da nova geração e criando um clima de controle e desconfiança. Não adianta investir na melhor plataforma e nos melhores cursos se a sua empresa não olhar para a educação corporativa como estratégia e como parte da cultura” diz um trecho do e-book “8 maneiras de impulsionar a cultura de aprendizagem da sua empresa”, elaborado pela Witseed, uma plataforma de educação corporativa premiada internacionalmente pela forma inovadora como leva aprendizado constante para dentro das empresas.

3. Os colaboradores dependem de cobranças constantes do RH para se engajarem nos treinamentos?

O engajamento dos colaboradores é um forte indicador do nível de aprendizagem nas empresas. Se ele depende excessivamente de cobranças e incentivos externos, pode ser um sinal de que a cultura de aprendizagem ainda não está verdadeiramente enraizada na sua organização.

Nesse cenário, a liderança desempenha um papel fundamental, atuando como aliada do departamento de RH na implementação, valorização e manutenção de momentos intencionais de aprendizagem dentro da equipe.

4. O programa de aprendizagem está alinhado com as estratégias do negócio?

É claro que nada disso faz sentido se o aprendizado não estiver alinhado às metas e estratégias da empresa. Certifique-se de que os programas de aprendizagem oferecidos contribuem para o desenvolvimento de habilidades relevantes para os colaboradores, mas que não deixem de conversar com as necessidades do negócio. Isso ajudará a maximizar o impacto do desenvolvimento individual de cada funcionário no desempenho da organização como um todo.

5. A empresa pratica a cultura do erro?

Um ambiente no qual as pessoas entendem suas responsabilidades e se sentem seguras para vocalizar e testar ideias sem receio de serem punidas também é decisivo para a construção de uma cultura favorável ao aprendizado e à inovação.

Por outro lado, se os colaboradores são constrangidos quando cometem erros, pode haver uma barreira ao aprendizado.

“O objetivo é achar um equilíbrio entre oferecer um ambiente saudável e amigável ao aprendizado, ao passo que se avança também no comprometimento com os resultados”, diz outro trecho do e-book da Witseed.

O passo a passo para implementar uma cultura de aprendizagem na sua empresa

Se você respondeu “não” para alguma das perguntas acima, talvez seja a hora de começar a olhar com mais cuidado para o fortalecimento da cultura organizacional da sua empresa.

