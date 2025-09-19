Quais são as 10 empresas do varejo brasileiro que mais cresceram em 2024? Veja quanto elas faturam

O crescimento das maiores empresas do varejo brasileiro em 2024 foi sólido, mas dentro desse grupo de líderes, algumas se destacaram por avançar de forma ainda mais acelerada. Seja por meio de aquisições estratégicas ou aproveitando as oportunidades do mercado, as empresas que mais aumentaram suas vendas no ano passado assumiram as rédeas de sua expansão, desafiando as imposições da macroeconomia e as oscilações do comportamento dos consumidores.

Na relação das empresas com maior crescimento percentual, destacam-se varejistas que foram ao mercado para adquirir concorrentes. O exemplo mais claro é o da Plurix, que liderou o crescimento em 2024, com aumento de 99%, alcançando R$ 9,4 bilhões.

Esse crescimento foi impulsionado tanto pelo aumento orgânico de suas operações quanto pelas aquisições da rede Amigão, com 65 lojas, e 85% do Paraná Supermercados.

O Grupo Toky, formado pela fusão da Tok & Stok com a Mobly no setor de Eletromóveis, também é um exemplo dessa estratégia, tendo registrado um crescimento de 50% em 2024, atingindo R$ 811 milhões. Os dados fazem parte do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que complementam os estudos divulgados pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

As varejistas que mais cresceram

Veja a lista das 10 empresas que mais cresceram no país no ano passado:

Posição Geral Maiores em Crescimento de Vendas Segmento Venda 2024 (R$ Milhões) Venda 2023 (R$ Milhões) Crescimento de Vendas (%) 1 Plurix Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência 9.3 4.7 99% 2 Webfones Lojas de Depto, Artigos do Lar e Merc Geral 0,6 0,4 50% 3 Grupo Toky Eletromóveis 0,8 0,5 50% 4 Agricer Supermercados Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência 0,5 0,3 39% 5 Comercial Reis Supermercado Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência 0,8 0,5 38% 6 Passarela Supermercados Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência 2.6 1.9 37% 7 Grupo CRM Outros Segmentos 2 1.4 36% 8 Espaço Smart Material de Construção 0,5 0,3 36% 9 Chilli Beans Óticas, Jóias, Bijoux, Bolsas e Acessórios 1.2 0,8 36% 10 PetLove Outros Segmentos 1.8 1.3 34%

Rede supermercadista

Ao analisar a lista dos 50 varejistas que mais cresceram em 2024 os dados apontam que o setor supermercadista tem sido um dos principais motores do avanço do varejo brasileiro.

Dentre as empresas que mais se destacaram, 34 pertencem ao segmento de supermercados. Muitas dessas histórias de sucesso são fruto de estratégias bem executadas, como o caso do Koch Hipermercado, que ultrapassou os R$ 10 bilhões em vendas após um crescimento de 29% em 2024, mantendo um ritmo de expansão consistente nos últimos três anos.

Além disso, a abertura de novos formatos de atacarejo tem se mostrado uma estratégia eficiente para empresas do setor supermercadista, aproveitando a crescente demanda dos consumidores por opções de compra com preços mais acessíveis. Este modelo tem permitido que muitas dessas empresas explorem novas avenidas de crescimento, alinhando-se à busca dos consumidores por produtos de qualidade com preços mais competitivos.

Em um cenário de intensa concorrência e desafios econômicos, o sucesso dessas empresas reflete uma adaptação inteligente ao mercado, com uma visão de longo prazo e capacidade de se reinventar para atender às novas demandas do consumidor brasileiro. O varejo de 2024 se apresenta mais dinâmico e resiliente, e as empresas que lideram essa transformação estão, sem dúvida, moldando o futuro do setor no país.