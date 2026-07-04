Aos 67 anos, clássica churrascaria de SP muda de endereço e prepara unidade em Brasília

Depois de quase sete décadas no mesmo endereço, a Churrascaria Rodeio está de mudança. A partir deste mês, o restaurante deixa o número 1.498 da Rua Haddock Lobo, nos Jardins, em São Paulo, para se instalar no número 1.448, na mesma calçada, a exatos 50 passos de distância.

O imóvel que abrigou a casa desde 1958 dará lugar a um empreendimento imobiliário. O Rodeio, por sua vez, inicia um novo ciclo.

A mudança exigiu um investimento de R$ 20 milhões e marca o começo de uma fase de expansão para a marca, que também prepara sua primeira unidade fora de São Paulo. Em 2027, a churrascaria abrirá as portas em Brasília, em um projeto que deverá demandar um aporte ainda maior.

"Foi uma oportunidade de fazer um projeto pensado do início, e não mais adaptado. Isso estimulou muito a gente", diz Silvia Macedo Levorin, filha do fundador e atual proprietária do Rodeio.

Hoje, as unidades dos Jardins e do Shopping Iguatemi empregam 200 pessoas e recebem aproximadamente 16 mil clientes por mês.

Um restaurante que cresceu junto com São Paulo

A história do Rodeio começou em outubro de 1958. Fundado pela família Macedo, o restaurante nasceu em um momento em que os Jardins ainda consolidavam sua vocação de polo gastronômico e empresarial. Com o passar das décadas, a churrascaria se transformou em uma das instituições da cidade.

O crescimento foi orgânico. A família alugava imóveis vizinhos para aumentar a capacidade de atendimento.

"Eu brinco que era uma colcha de retalhos. Fomos alugando os imóveis do lado e colocando mais mesas para servir mais gente", afirma Silvia.

Em 1982, a casa atingiu sua capacidade máxima. O restaurante passou a ocupar 1.900 metros quadrados de área construída, podendo receber até 250 pessoas, considerando também a área do bar.

Ao longo dos anos, o Rodeio tornou-se palco de encontros de empresários, jornalistas, políticos e artistas. Pelé, Ayrton Senna, Diego Maradona, Luciano Pavarotti e Omar Sharif passaram por suas mesas. A casa também virou endereço frequente de nomes do mercado da comunicação, como Washington Olivetto, e do apresentador Fausto Silva, que dá nome a um dos pratos do cardápio.

A relação do restaurante com a cidade produziu histórias curiosas. O famoso arroz Biro-Biro, um dos pratos mais conhecidos do país, nasceu ali, em meio aos encontros da Democracia Corintiana.

Silvia Macedo Levorin, à frente do Rodeio desde 2001: empresária conduz a mudança histórica de endereço após 67 anos nos Jardins (Rodeio/Divulgação)

A sucessão familiar e a profissionalização

A gestão atravessou gerações. O negócio foi conduzido inicialmente pelo avô de Silvia, Nestor, e depois pelo pai, Roberto. Em 1987, o avô morreu, fazendo com que Roberto tocasse o negócio sozinho na década seguinte — e, aos poucos, preparou a transição para os filhos.

Silvia começou a trabalhar no Rodeio em 1986, aos 21 anos. Em 2001, tornou-se gerente-geral da operação.

"Foi meu primeiro e único emprego. Tudo o que eu sei, aprendi aqui e na convivência com meu pai", diz.

A sucessão ganhou contornos mais definitivos em 2012, quando o pai de Silvia veio a falecer. Segundo ela, o processo de sucessão ocorreu de maneira natural porque a gestão já havia sido gradualmente transferida.

A profissionalização da empresa começou antes disso. Em 2001, o Rodeio buscou a certificação ISO 9001 (norma internacional de gestão da qualidade voltada à padronização de processos e à melhoria contínua), implantou novos processos, estruturou organogramas e criou mecanismos formais de gestão e treinamento.

Essas mudanças seriam fundamentais para o próximo passo da churrascaria.

O primeiro salto

Durante mais de 50 anos, o Rodeio operou com uma única unidade. O convite para abrir uma segunda casa veio em 2007, quando o Shopping Iguatemi decidiu ampliar sua área gastronômica. A inauguração estava prevista para 2009, mas atrasos na obra empurraram o projeto para 2011.

O tempo extra acabou sendo valioso.

"Esse atraso ajudou a gente a se estruturar. Nós nos preparamos para essa mudança", afirma Silvia.

A abertura do Iguatemi representou uma prova de maturidade para uma empresa familiar acostumada a administrar apenas um restaurante.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o arquiteto Isay Weinfeld, cliente antigo da casa e responsável também pelo desenho da nova unidade dos Jardins.

O desempenho do novo restaurante surpreendeu.

"Normalmente, a filial tem um desempenho inferior à matriz. Mas conseguimos fazer uma operação tão bem-feita que ela acabou ajudando a melhorar o Jardins."

Um novo Rodeio a 50 passos de distância

A mudança atual não estava nos planos. Durante décadas, incorporadoras procuraram a família interessadas em comprar o terreno da Haddock Lobo. Silvia diz que nunca cogitou deixar o endereço.

A situação mudou porque a família já possuía um estacionamento na mesma rua, alguns metros adiante. O espaço havia sido vendido anteriormente a uma incorporadora, em uma operação de permuta que garantiu à família uma loja de frente para a Haddock Lobo e algumas vagas de garagem.

Quando surgiu a oportunidade de vender também o imóvel original, a solução praticamente se desenhou sozinha.

"Foi uma obra do destino", diz.

O novo restaurante é menor. A capacidade cairá de 250 para 150 lugares. Em compensação, a operação foi inteiramente redesenhada.

O projeto contempla novos sistemas de exaustão e acústica, áreas de manipulação de alimentos mais eficientes e uma infraestrutura pensada desde o início para atender as necessidades da operação.

"Não tem nada a ver e tem tudo a ver", brinca Silvia ao descrever o novo espaço. "Algumas referências foram preservadas, mas tudo foi pensado para oferecer mais conforto."

A mudança de endereço aconteceu na força braço. Como as duas unidades estão separadas por apenas um prédio, muitos equipamentos foram transportados em carrinhos de mão ou carregados pelos próprios funcionários. A abertura da nova casa ocorre nesta segunda-feira, 6.

"Todo mundo participou do processo", diz Silvia.

O diferencial que não muda

Embora o endereço seja outro, Silvia diz que a essência permanecerá a mesma. A equipe é um dos pilares da empresa. O restaurante trabalha com modelo de promoção interna, no qual funcionários entram em cargos operacionais e podem construir carreira ao longo dos anos.

O atual gerente-geral da unidade do Jardins começou no caixa. Há, ainda, funcionários com mais de três décadas de empresa e casos de famílias inteiras trabalhando na operação.

"O que cria essa relação com o cliente são os recursos humanos", afirma.

A cultura de longo prazo ficou evidente também durante a pandemia. O restaurante evitou demissões e criou uma operação própria de delivery para manter os funcionários empregados.

Os clientes perceberam.

"A primeira coisa que perguntavam era se alguém tinha sido mandado embora."

Essa relação afetiva, diz Silvia, ajuda a explicar a longevidade da marca.

"Tem cliente que assinou contrato aqui, conheceu a namorada aqui e pediu em casamento aqui."

Qual é o próximo passo do Rodeio

A expansão para Brasília marca uma nova etapa. Durante décadas, o Rodeio recebeu convites para abrir unidades em diferentes lugares, inclusive fora do Brasil. O pai de Silvia sempre rejeitou a ideia. A visão começou a mudar depois do sucesso do Iguatemi.

"Não é uma necessidade de crescimento. É uma oportunidade de expansão", diz Silvia.

A nova unidade funcionará no Shopping Iguatemi Brasília e deverá ter características semelhantes às do novo restaurante dos Jardins, inclusive em tamanho e capacidade de atendimento.

Projeto do Rodeio Brasília: primeira unidade fora de São Paulo deve ser inaugurada em 2027 no Shopping Iguatemi Brasília (Isay Weinfeld/Divulgação)

O investimento, contudo, tende a superar os R$ 20 milhões desembolsados em São Paulo.

"Os equipamentos serão todos novos e existe também o custo da distância. É um investimento ainda maior", explica a dona do negócio.

A previsão é que a área seja entregue no início de 2027 para uma abertura em setembro do mesmo ano, embora a companhia reconheça que o cronograma depende de licenças e etapas de aprovação.

Aos 67 anos, o Rodeio deixa um dos endereços mais emblemáticos da gastronomia paulistana. Mas, para a família Macedo, a mudança é menos uma despedida e mais uma continuação.