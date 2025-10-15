Bússola & Cia: grupo do setor de energia lança campanha nacional de renegociação

O Grupo Energisa iniciou em 13 de outubro uma campanha de negociação de dívidas em suas nove distribuidoras, com descontos de até 80% e opção de parcelamento.

A ação é voltada a todos os clientes com faturas em atraso e busca facilitar a regularização financeira, com pagamento via Pix, cartão de débito ou crédito, de forma 100% digital, pelo app Energisa On ou no site energisa.com.br.

A última campanha da empresa resultou em 81 mil contratos e descontos de até 75%. Com mais de 120 anos de atuação, a Energisa atende 20 milhões de pessoas em 939 municípios e segue ampliando soluções em energia, gás natural e biossoluções.

Grupo Pereira lança programa para intensificar adesão da IA

O Grupo Pereira lançou o P.A.I (Personal Artificial Intelligence), programa que acelera o uso da inteligência artificial em todas as áreas da companhia.

A iniciativa forma uma rede de embaixadores de IA em 13 setores, responsáveis por capacitar equipes, identificar oportunidades e implementar soluções que gerem valor ao negócio e às pessoas.

Com treinamentos, mentorias e hackathons, o P.A.I reforça a cultura de inovação, colaboração e uso responsável da tecnologia no sétimo maior varejista do país.

Startup de fidelização movimenta R$ 1,5 bilhão no ano

A Loyalme movimentou no último ano R$1,5 bilhão com suas soluções, sendo 480 milhões apenas com o cashback como valor pago aos usuários.

“O consumidor de hoje está mais exigente e imediatista. O cashback não é só uma forma de economizar, é uma experiência que cria vínculo com a marca. Ao perceber valor real e rápido, o cliente retorna, indica e se engaja com mais frequência”, diz Thiago Brandão, CEO e cofundador da Loyalme.

Professores da FDC lançam livro sobre liderança

Os professores Alice Erthal e Douglas Wegner, da Fundação Dom Cabral (FDC), são editores e coautores do livro Strategy and Leadership for Grand Societal Challenges: Bridging Theory and Practice, em conjunto com outros professores da FDC e parceiros.

O livro, disponível na Amazon, reúne reflexões teóricas e desdobramentos práticos sobre o papel da estratégia e da liderança no enfrentamento dos grandes desafios sociais contemporâneos, como governança colaborativa, liderança ética, inovação social e responsabilidade institucional.

Iniciativa lança aulas para o Enem com foco em suporte à saúde mental

A poucos dias do Enem, o Sistema Positivo realiza os “Aulões Enem” (quinta e sexta, 16 e 17 de outubro, 9h, no YouTube), ponto alto da campanha gratuita "Reta Final Vestibulares".

A iniciativa, online e gratuita, vai além da revisão de conteúdo e foca no suporte à saúde mental dos estudantes.

Em parceria com a Escola da Inteligência, a série “Zen Enem” oferece dicas práticas para gerenciar a ansiedade. A campanha inclui ainda checklists de estudo e um gabarito interativo pós-prova.

Primeira empresa do setor de transportes a aderir movimento do Pacto Global da ONU

A Motiva é a primeira do setor de transportes a aderir ao Movimento Mente em Foco, do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, que incentiva a criação de ambientes de trabalho mais saudáveis e o combate ao estigma sobre saúde mental.

A adesão complementa outras iniciativas da empresa como o Programa Viva Bem, que oferece apoio físico e emocional a colaboradores e dependentes.

A companhia também já capacitou cerca de 500 socorristas em saúde mental e planeja formar 1,7 mil, consolidando o tema como pilar de sua cultura organizacional.

Ganhadores da 3ª edição do Prêmio de Saúde Mental Corporativa

Na última semana ocorreu a 3ª edição do Vittude Awards, premiação criada para homenagear e dar visibilidade a pessoas e organizações que estejam inovando em projetos de saúde mental corporativos.

Entre os ganhadores está o Grupo OLX, que conquistou o prêmio de "Melhor Projeto de Saúde Mental". A iFood foi destaque como "Empresa Revelação", e a Suzano como "Empresa Referência em Saúde Mental".

Precato atinge R$ 1,25 bi em operações

A Precato, fintech mineira líder na compra de precatórios, alcançou R$1,25 bilhão em intermediações de precatórios em sete anos de operação. Para 2025, a empresa projeta R$600 milhões em novas cessões.

Nekt recebe novo aporte três meses após anunciar primeira rodada

A Nekt, plataforma de dados e IA que simplifica o acesso e uso dessas informações para empresas em crescimento, anuncia novo aporte de 1,3 milhões da Norte Ventures - apenas três meses após captar R$ 5 milhões em sua primeira rodada, liderada pela Alexia Ventures e fundadores de RD Station, Trybe, Hapana e Luxor Group. O investimento reforça o movimento estratégico, acelera produto e validações rumo ao Product-Market Fit da empresa, que já atende 60 clientes, projeta alcançar 100 até o fim de 2025, e 400 até 2026.

ABCOMM muda para ABIACOM

A ABCOMM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, anunciou oficialmente sua mudança de nome para ABIACOM, Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce.

A alteração reflete o novo posicionamento da entidade diante do rápido avanço da inteligência artificial e de sua influência direta sobre o futuro dos negócios digitais.

E-book gratuito orienta população a se proteger contra golpes do PIX

Boavista Tecnologia lança o e-book gratuito “O Poder do Pix: inovação, segurança e eficiência financeira”, reunindo dados, análises e orientações sobre o sistema de pagamentos que transformou o Brasil.

A publicação aborda a evolução do Pix desde 2020, as novas funcionalidades, como Pix Automático, Pix Parcelado, Pix por Aproximação e Internacional, e o impacto para consumidores e empresas.

O material também discute os riscos de fraudes digitais e estratégias para maior segurança e eficiência financeira.

Eitri anuncia parceria com AI Brasil Experience

A Eitri anuncia parceria com o AI Brasil Experience que promete transformar a maneira de enxergar a inteligência artificial no mercado de tecnologia.

Nos dias 30 e 31 de outubro, o Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), receberá o maior evento de IA do país.

A startup terá um estande interativo com três experiências inéditas: construção de aplicativos nativos com IA, migração de sites com agentes inteligentes e um ambiente de IA generativa para apps móveis.

Pesquisas

Bom humor, criatividade e até os memes marcam a identidade brasileira

O PiniOn mapeou o perfil dos brasileiros e o humor esteve em destaque como ativação que une todo o território nacional.

Entre os símbolos nacionais mais citados na pesquisa, está o meme de Nazaré Tedesco que ganhou 34,1% das menções, mostrando como o humor e a criatividade marcam a identidade coletiva.

Entre os hábitos mais citados que passam de geração em geração entre os brasileiros está o arroz com feijão, que lidera como prato mais característico, citado por 39,6%, seguido pela feijoada (24,4%) e pelo churrasco (17,5%).

Venda de remédios para saúde mental cai 31%

Levantamento da Interplayers mostra que, entre janeiro e julho de 2025, o mercado de medicamentos para saúde mental caiu 31% em unidades vendidas no Brasil, enquanto o faturamento recuou apenas 1%.

O dado sugere que menos pessoas têm acesso aos tratamentos, possivelmente por aumento de preços, indicando um déficit preocupante no cuidado da saúde mental.

O estudo aponta contrastes regionais:

São Paulo registrou retração de 39% em unidades , enquanto o Rio de Janeiro teve alta de 142% no período móvel .

Já o Norte se destacou positivamente, com Rondônia (+110% em faturamento ) e Amazonas (+211% em unidades ).

Novas caras

Novo executivo de contas da Deskbee

A Deskbee, plataforma líder em gestão de espaços corporativos e trabalho híbrido, anuncia Felipe Moraes como novo Executivo de Contas.

A empresa, que atende Raízen, XP, Renault, Cielo, Volkswagen, TOTVS, John Deere, Coca-Cola e Outback, reforça com a contratação sua expansão na região do Vale do Paraíba e o fortalecimento de sua estratégia de crescimento nacional.

Com mais de 15 anos em Facilities Management, Felipe passou por Gerdau, Embraer e Atento, atuando na gestão de projetos, inovação de processos e desenvolvimento de equipes, e é membro da ABRAFAC (Associação Brasileira de Property, Workplace e Facility Management).

MakeOne anuncia novo VP Comercial

A MakeOne, holding de tecnologia e CX com mais de 35 anos de mercado, anunciou a chegada de Ricardo Gorski (ex-country manager da Avaya) como seu novo Vice-Presidente Comercial.

A movimentação visa acelerar a estratégia de crescimento da empresa, que está em um período de expansão e consolidação de seu modelo de negócios, que abrange seis áreas: infraestrutura, cibersegurança, comunicações, interações, analytics e AV Experience.

A vinda de Gorski tem como objetivo fortalecer essa integração e impulsionar o crescimento comercial.