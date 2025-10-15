Bússola & Cia: grupo do setor de energia lança campanha nacional de renegociação

A última campanha da empresa resultou em 81 mil contratos (Hispanolistic/Getty Images)
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 07h00.
O Grupo Energisa iniciou em 13 de outubro uma campanha de negociação de dívidas em suas nove distribuidoras, com descontos de até 80% e opção de parcelamento.
A ação é voltada a todos os clientes com faturas em atraso e busca facilitar a regularização financeira, com pagamento via Pix, cartão de débito ou crédito, de forma 100% digital, pelo app Energisa On ou no site energisa.com.br.
A última campanha da empresa resultou em 81 mil contratos e descontos de até 75%. Com mais de 120 anos de atuação, a Energisa atende 20 milhões de pessoas em 939 municípios e segue ampliando soluções em energia, gás natural e biossoluções.
O Grupo Pereira lançou o P.A.I (Personal Artificial Intelligence), programa que acelera o uso da inteligência artificial em todas as áreas da companhia.
A iniciativa forma uma rede de embaixadores de IA em 13 setores, responsáveis por capacitar equipes, identificar oportunidades e implementar soluções que gerem valor ao negócio e às pessoas.
Com treinamentos, mentorias e hackathons, o P.A.I reforça a cultura de inovação, colaboração e uso responsável da tecnologia no sétimo maior varejista do país.
A Loyalme movimentou no último ano R$1,5 bilhão com suas soluções, sendo 480 milhões apenas com o cashback como valor pago aos usuários.
“O consumidor de hoje está mais exigente e imediatista. O cashback não é só uma forma de economizar, é uma experiência que cria vínculo com a marca. Ao perceber valor real e rápido, o cliente retorna, indica e se engaja com mais frequência”, diz Thiago Brandão, CEO e cofundador da Loyalme.
Os professores Alice Erthal e Douglas Wegner, da Fundação Dom Cabral (FDC), são editores e coautores do livro Strategy and Leadership for Grand Societal Challenges: Bridging Theory and Practice, em conjunto com outros professores da FDC e parceiros.
O livro, disponível na Amazon, reúne reflexões teóricas e desdobramentos práticos sobre o papel da estratégia e da liderança no enfrentamento dos grandes desafios sociais contemporâneos, como governança colaborativa, liderança ética, inovação social e responsabilidade institucional.
A poucos dias do Enem, o Sistema Positivo realiza os “Aulões Enem” (quinta e sexta, 16 e 17 de outubro, 9h, no YouTube), ponto alto da campanha gratuita "Reta Final Vestibulares".
A iniciativa, online e gratuita, vai além da revisão de conteúdo e foca no suporte à saúde mental dos estudantes.
Em parceria com a Escola da Inteligência, a série “Zen Enem” oferece dicas práticas para gerenciar a ansiedade. A campanha inclui ainda checklists de estudo e um gabarito interativo pós-prova.
A Motiva é a primeira do setor de transportes a aderir ao Movimento Mente em Foco, do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, que incentiva a criação de ambientes de trabalho mais saudáveis e o combate ao estigma sobre saúde mental.
A adesão complementa outras iniciativas da empresa como o Programa Viva Bem, que oferece apoio físico e emocional a colaboradores e dependentes.
A companhia também já capacitou cerca de 500 socorristas em saúde mental e planeja formar 1,7 mil, consolidando o tema como pilar de sua cultura organizacional.
Na última semana ocorreu a 3ª edição do Vittude Awards, premiação criada para homenagear e dar visibilidade a pessoas e organizações que estejam inovando em projetos de saúde mental corporativos.
Entre os ganhadores está o Grupo OLX, que conquistou o prêmio de "Melhor Projeto de Saúde Mental". A iFood foi destaque como "Empresa Revelação", e a Suzano como "Empresa Referência em Saúde Mental".
A Precato, fintech mineira líder na compra de precatórios, alcançou R$1,25 bilhão em intermediações de precatórios em sete anos de operação. Para 2025, a empresa projeta R$600 milhões em novas cessões.
A Nekt, plataforma de dados e IA que simplifica o acesso e uso dessas informações para empresas em crescimento, anuncia novo aporte de 1,3 milhões da Norte Ventures - apenas três meses após captar R$ 5 milhões em sua primeira rodada, liderada pela Alexia Ventures e fundadores de RD Station, Trybe, Hapana e Luxor Group. O investimento reforça o movimento estratégico, acelera produto e validações rumo ao Product-Market Fit da empresa, que já atende 60 clientes, projeta alcançar 100 até o fim de 2025, e 400 até 2026.
A ABCOMM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, anunciou oficialmente sua mudança de nome para ABIACOM, Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce.
A alteração reflete o novo posicionamento da entidade diante do rápido avanço da inteligência artificial e de sua influência direta sobre o futuro dos negócios digitais.
Boavista Tecnologia lança o e-book gratuito “O Poder do Pix: inovação, segurança e eficiência financeira”, reunindo dados, análises e orientações sobre o sistema de pagamentos que transformou o Brasil.
A publicação aborda a evolução do Pix desde 2020, as novas funcionalidades, como Pix Automático, Pix Parcelado, Pix por Aproximação e Internacional, e o impacto para consumidores e empresas.
O material também discute os riscos de fraudes digitais e estratégias para maior segurança e eficiência financeira.
A Eitri anuncia parceria com o AI Brasil Experience que promete transformar a maneira de enxergar a inteligência artificial no mercado de tecnologia.
Nos dias 30 e 31 de outubro, o Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), receberá o maior evento de IA do país.
A startup terá um estande interativo com três experiências inéditas: construção de aplicativos nativos com IA, migração de sites com agentes inteligentes e um ambiente de IA generativa para apps móveis.
O PiniOn mapeou o perfil dos brasileiros e o humor esteve em destaque como ativação que une todo o território nacional.
Entre os símbolos nacionais mais citados na pesquisa, está o meme de Nazaré Tedesco que ganhou 34,1% das menções, mostrando como o humor e a criatividade marcam a identidade coletiva.
Entre os hábitos mais citados que passam de geração em geração entre os brasileiros está o arroz com feijão, que lidera como prato mais característico, citado por 39,6%, seguido pela feijoada (24,4%) e pelo churrasco (17,5%).
Levantamento da Interplayers mostra que, entre janeiro e julho de 2025, o mercado de medicamentos para saúde mental caiu 31% em unidades vendidas no Brasil, enquanto o faturamento recuou apenas 1%.
O dado sugere que menos pessoas têm acesso aos tratamentos, possivelmente por aumento de preços, indicando um déficit preocupante no cuidado da saúde mental.
O estudo aponta contrastes regionais:
A Deskbee, plataforma líder em gestão de espaços corporativos e trabalho híbrido, anuncia Felipe Moraes como novo Executivo de Contas.
A empresa, que atende Raízen, XP, Renault, Cielo, Volkswagen, TOTVS, John Deere, Coca-Cola e Outback, reforça com a contratação sua expansão na região do Vale do Paraíba e o fortalecimento de sua estratégia de crescimento nacional.
Com mais de 15 anos em Facilities Management, Felipe passou por Gerdau, Embraer e Atento, atuando na gestão de projetos, inovação de processos e desenvolvimento de equipes, e é membro da ABRAFAC (Associação Brasileira de Property, Workplace e Facility Management).
A MakeOne, holding de tecnologia e CX com mais de 35 anos de mercado, anunciou a chegada de Ricardo Gorski (ex-country manager da Avaya) como seu novo Vice-Presidente Comercial.
A movimentação visa acelerar a estratégia de crescimento da empresa, que está em um período de expansão e consolidação de seu modelo de negócios, que abrange seis áreas: infraestrutura, cibersegurança, comunicações, interações, analytics e AV Experience.
A vinda de Gorski tem como objetivo fortalecer essa integração e impulsionar o crescimento comercial.