Zelensky abre cúpula internacional de apoio a Ucrânia após três anos de guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, abriu nesta segunda-feira, 24, uma cúpula internacional em Kiev que conta com a presença de 13 líderes ocidentais e tem como objetivo reafirmar o apoio de seus respectivos países à Ucrânia quando se completam três anos do começo da guerra.

Outros líderes que não estão presentes participam remotamente.

O evento contará com a presença, entre outros, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e do presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez.

Também participam da reunião o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e os líderes dos países bálticos e nórdicos.

Von der Leyen viajou para Kiev acompanhada por 24 de seus 27 comissários.

Zelensky anunciou ontem que vários líderes presentes em Kiev anunciarão novos pacotes de apoio para a Ucrânia.

A cúpula está sendo realizada tendo como pano de fundo os contatos unilaterais com a Rússia lançados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levantaram temores em Kiev e nas principais capitais europeias de que Washington chegará a um acordo com Moscou sem contar com Ucrânia e Europa.