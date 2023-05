Vulcão de Fogo entra em erupção na Guatemala

O vulcão de Fogo, o mais ativo da América Central e próximo à capital da Guatemala, entrou em erupção nesta quinta-feira, 4 e, segundo as autoridades, expulsou cinzas e lava.

"Confirma-se um aumento da atividade do Vulcão de Fogo", comunicou a Coordenação de Redução de Desastres (Conred), entidade responsável pela proteção civil.

A erupção começou durante as primeiras horas da manhã e "nas próximas horas" pode haver um aumento das emissões, "formando colunas mais altas de gás e cinzas, explosões violentas carregadas de cinzas e fluxos de lava em outras direções", acrescentou.

Impacto da erupção do Vulcão de Fogo

Com base em um boletim do Instituto de Vulcanologia, a Conred afirmou que a lava pode atingir cerca de 5 ou 7 quilômetros da cratera, por isso manterá monitoramento constante devido à proximidade de algumas comunidades.

As colunas de gás e cinzas se dispersaram na direção sudoeste do gigante vulcão de 3.763 metros de altura, localizado 35 km a sudoeste da Cidade da Guatemala, entre os departamentos de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez.

Fechamento do aeroporto da Guatemala

Em dezembro passado, uma erupção do mesmo vulcão levou as autoridades a fechar o aeroporto da capital e uma movimentada rodovia que liga a cidade colonial de Antigua Guatemala ao sul do país.

O Vulcão de Fogo causou em 3 de junho de 2018 uma avalanche de material escaldante, que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes, em Escuintla, e parte dessa rodovia em Sacatepéquez. O saldo foi de 215 mortos e um número similar de desaparecidos.

O vulcão tem a reputação de ser o mais ativo da América Central, desde que os conquistadores espanhóis chegaram há cerca de 500 anos.

Além dele, na Guatemala também estão ativos os vulcões Santiaguito (oeste) e Pacaya (sul).