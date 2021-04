Venezuela pagou US$64 milhões para receber vacinas pelo Covax

A Venezuela pagou 64 milhões de dólares, metade da quantia exigida, pelas doses que receberá por meio do programa global Covax, anunciou a vice-presidente Delcy Rodríguez neste sábado na televisão estatal.

“O mecanismo Covax exige um adiantamento --a Venezuela até dobrou o adiantamento exigido”, disse Rodríguez, acrescentando que o governo havia depositado “59,2 milhões de francos suíços nas contas da (aliança) Gavi”, co-líder do programa Covax que busca melhorar o acesso de países mais pobres à vacina.

Rodríguez não especificou quais fundos o governo usou para pagar as vacinas.

Nos últimos meses, o governo discutiu com líderes da oposição para obter vacinas via o programa Covax usando os fundos que estão congelados nos Estados Unidos.

Essa tentativa ficou mais complicada quando o presidente Nicolás Maduro recusou aceitar a vacina da AstraZeneca após relatos de coágulos de sangue em outros países. O consórcio Covax disse este ano que havia separado doses da AstraZeneca para uso na Venezuela.

Em seu anúncio, Rodríguez disse que autoridades sanitárias da Venezuela estavam avaliando quais vacinas o país aceitaria, especialmente considerando as variantes do coronavírus, particularmente a que se originou no Brasil.