Venezuela afirma ter economia 'imperturbável' diante de mobilização naval dos EUA

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou nesta terça-feira, 11, que a economia do país segue estável, apesar da presença de navios de guerra dos Estados Unidos no mar do Caribe. Segundo ela, o envio de tropas norte-americanas representa uma pressão que “nenhum país aguenta”, mas que não teria afetado os indicadores econômicos locais.

Ministra de Hidrocarbonetos, Rodríguez afirmou que a economia venezuelana continua em crescimento, mesmo diante do que classificou como “ameaças permanentes”. Ela citou projeções da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), que aponta a Venezuela como líder de crescimento na região em 2025, com estimativa de alta de 6%.

De acordo com dados divulgados pelo Banco Central da Venezuela (BCV), o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 8,71% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2024. A arrecadação tributária do setor não petrolífero aumentou 13,5% entre janeiro e outubro, na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior.

Rodríguez também afirmou que a resposta da população venezuelana à presença militar norte-americana foi de “não temer”, ressaltando o discurso oficial de defesa da soberania e da integridade territorial.

O governo venezuelano considera a operação militar dos Estados Unidos no Caribe como parte de uma estratégia para promover uma mudança de regime no país. Autoridades do país alegam que a ação pretende estabelecer um governo alinhado aos interesses de Washington e controlar os recursos naturais venezuelanos, com ênfase na exploração de petróleo.

Maior porta-aviões do mundo na região

O USS Gerald Ford, maior porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, chegou nesta terça-feira, 11, à região da América Latina, segundo informou a agência Reuters.

A embarcação integra a área de operações do Comando Sul das Forças Armadas norte-americanas, que abrange o Caribe e os mares ao sul da Argentina. O Pentágono confirmou a movimentação, mas não divulgou a localização exata do navio.

Com capacidade para transportar dezenas de aviões de combate, o Gerald Ford costuma operar com uma frota de apoio. De acordo com o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, Sean Parnell, o objetivo da operação é "reforçar a capacidade dos Estados Unidos para detectar, vigiar e desarticular os atores e atividades ilícitas que comprometem a segurança e a prosperidade do território americano e nossa segurança no hemisfério ocidental".

A movimentação ocorre no mesmo dia em que o governo da Venezuela anunciou a mobilização das suas forças armadas. Em comunicado, o Ministério da Defesa venezuelano afirmou ter colocado os efetivos em "prontidão operacional completa", incluindo forças terrestres, navais, aéreas, fluviais, de mísseis, além da Milícia Bolivariana. "A Venezuela deve saber que tem um país resguardado, protegido, defendido", declarou o ministro Vladimir Padrino, que se referiu aos militares americanos como "mercenários".

O Gerald Ford se junta a outras embarcações, aeronaves e tropas dos EUA posicionadas no Caribe e em Porto Rico, onde o governo americano reativou uma base desativada havia 23 anos. Segundo reportagens da imprensa americana, desde o agravamento da crise entre os dois países, já ocorreram pelo menos quatro missões com bombardeiros na costa da Venezuela, além de ataques a embarcações atribuídas a redes de tráfico de drogas, ações que resultaram em 75 mortes desde setembro.

(Com informações da agência EFE)