'Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, 20, durante uma cúpula do Mercosul, que uma eventual guerra na Venezuela provocaria uma “catástrofe humanitária”.

A declaração ocorre em meio à escalada de tensões no Caribe após ações militares dos Estados Unidos contra embarcações próximas ao território venezuelano.

Segundo a AFP, Lula fez o alerta durante a reunião de chefes de Estado realizada em Foz do Iguaçu. O presidente brasileiro criticou o aumento da presença militar de uma potência fora da região e comparou o momento atual a episódios históricos de conflito no continente.

“Passadas mais de quatro décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extrarregional”, disse o presidente.

As declarações de Lula vêm após o presidente norte-americano Donald Trump não descartar a possibilidade de uma guerra com a Venezuela. Em entrevista por telefone à emissora NBC News, na sexta-feira, 19, Trump afirmou que “não descarta” um confronto armado. A Casa Branca tem conduzido uma campanha de ataques a embarcações que classifica como ligadas ao tráfico de drogas em águas próximas ao país caribenho.

De acordo com informações divulgadas pela AFP, os ataques dos Estados Unidos no Caribe já deixaram ao menos 104 mortos. Para Lula, o cenário representa um risco grave à estabilidade regional e ao respeito às normas internacionais.

“Os limites do direito internacional estão sendo testados”, afirmou o presidente brasileiro.

Diante da escalada de tensões entre Washington e Caracas, Lula também se colocou à disposição para atuar como mediador. Nesta semana, o presidente brasileiro ofereceu-se para facilitar o diálogo entre os dois países, com o objetivo de buscar uma saída diplomática e evitar um conflito armado de maiores proporções.