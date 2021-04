Uma em cada seis pessoas adultas estão vacinadas no Reino Unido

O Reino Unido atingiu nesta semana a marca de um em cada seis adultos no país vacinados completamente contra a covid-19, isto é, tendo tomado as duas doses da vacina.

O país, de quase 67 milhões de habitantes, chegou a 8,9 milhões de pessoas completamente vacinadas, ou 17% da população adulta, segundo calculado da empresa de dados PA Media publicado pelo jornal The Guardian.

Os números levam em conta a vacinação até ontem, mas já devem ser relativamente maiores após um dia de mais imunizações nesta sexta-feira, 16.

Ao todo, foram 41 milhões de doses aplicadas no Reino Unido. Incluindo as pessoas que ainda não estão totalmente imunizadas, o país já chega a cerca de 50% da população adulta tendo recebido ao menos a primeira dose.

A taxa de vacinação completa varia nos quatro territórios que formam o Reino Unido, mas todos passam de 15% de vacinados com as duas doses. O território britânico com mais vacinados completos é Gales (23%), à frente da Irlanda do Norte (17%), Inglaterra (17%) e Escócia (15%).

Com o avanço da vacinação, o Reino Unido segue em seu plano de reabertura gradual da economia, após meses de um rigoroso lockdown implementado no fim do ano passado, quando foi descoberta a variante B117. O plano do governo do premiê conservador Boris Johnson é ter toda a circulação autorizada, incluindo a abertura do comércio e viagens, no fim do mês de junho.

O número de mortes por covid-19 está em queda no país. Em abril, mesmo com a preocupação diante de novas variantes como a P1 brasileira, os britânicos registraram o menor número de mortes em um único dia em sete meses de pandemia.

No Brasil, são 34 milhões de doses de vacinadas aplicadas, o que faz do país o quinto em número de doses absolutas. No entanto, devido ao tamanho da população brasileira, com mais de 150 milhões de adultos, o Brasil tem cerca de 12% de pessoas vacinadas ao menos com a primeira dose (cerca de 17% se incluídos só os adultos) e menos de 5% com a segunda.

Segundo o consórcio de imprensa, 25 milhões de pessoas no Brasil receberam ao menos a primeria dose e pouco mais de 8 milhões receberam também a segunda, até quinta-feira, 15.