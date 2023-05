Ucrânia sofre ataques com drones e mísseis hipersônicos após novas promessas de armas europeias

A capital ucraniana de Kiev foi atacada na manhã de terça-feira, 16, por drones e mísseis balísticos da Rússia, uma ação descrita pelas forças de defesa como excepcionalmente complexa, um dia depois que o presidente Volodymyr Zelensky anunciou novos suprimentos de armas europeus.

A administração militar de Kiev disse que o ataque, o oitavo deste mês na capital, incluiu drones, mísseis de cruzeiro e provavelmente mísseis balísticos lançados "simultaneamente de diferentes direções".

O distrito de Solomyansky, em Kiev, onde fica o aeroporto internacional, foi o mais danificado, com um incêndio em um prédio não residencial.

De acordo com mensagens do prefeito Vitali Klitschko no Telegram, três pessoas ficaram feridas em Solomyansky, enquanto restos de mísseis caíram no distrito residencial de Obolonsky.

O novo ataque a Kiev ocorreu depois que Zelensky anunciou seu retorno após uma turnê europeia, na qual obteve promessas de armas.

"Voltando para casa com (...) armas novas e poderosas para o front", declarou Zelensky em um vídeo dirigido aos seus cidadãos, após a turnê de três dias que o levou ao Reino Unido, França, Alemanha e Itália.

Durante a viagem, Zelensky voltou a pedir caças, apesar do fato de os países da Otan até agora se recusarem a fornecer tais aeronaves.

No entanto, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, confirmou que o Reino Unido ajudará a Ucrânia a treinar pilotos como parte de seu apoio, e o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que havia "aberto a porta para treinar pilotos "ucranianos" a partir de agora".

Zelensky também disse que discutiu com Sunak a criação de uma "coalizão de aeronaves de combate" e disse que espera chegar a um acordo em breve para obter tais aeronaves.

“Queremos criar uma coalizão para os aviões e estou muito otimista com isso, conversamos sobre isso e acho que vai acontecer muito em breve, eles vão saber de decisões que considero muito importantes”, disse ele diante das câmeras.

Ucrânia afirma ter derrubado 6 mísseis hipersônicos Kinzhal

A Ucrânia disse que derrubou seis mísseis hipersônicos russos Kinzhal em um novo ataque noturno de mísseis e drones em Kiev. "Outro sucesso incrível da força aérea ucraniana! Na noite passada, nossos defensores do céu derrubaram SEIS mísseis hipersônicos russos Kinzhal e 12 outros mísseis", disse o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, no Twitter.

A Ucrânia afirmou há uma semana que derrubou um míssil hipersônico Kinzhal pela primeira vez usando sistemas fornecidos pelos EUA. Os mísseis Kinzhal (russo para "punhal") são mais difíceis de interceptar do que outros tipos de mísseis.

O próprio presidente russo, Vladimir Putin, apresentou este míssil em 2018 e o descreveu como uma "arma ideal" devido à sua dificuldade de ser interceptado.

Kiev recebeu seus primeiros Patriots em meados de abril, um dos mais avançados sistemas de defesa aérea dos EUA, que usou para derrubar o primeiro míssil Kinzhal.

Não foi especificado qual sistema foi usado para derrubar os mísseis Kinzhal nos ataques desta noite. Alguns destroços caíram em vários bairros de Kiev, inclusive no zoológico da capital ucraniana, ferindo três pessoas, segundo o prefeito da capital, Vitali Klitschko.

