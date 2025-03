Ucrânia aprova lei que permite envio de tropas para o exterior mesmo sob lei marcial

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou nesta segunda-feira, 17, uma lei que permite que o país envie tropas para o exterior mesmo enquanto a lei marcial estiver em vigor.

Zelensky havia vetado uma lei nesse sentido no último mês de janeiro. A versão final do projeto foi aprovada pela Rada Suprema (Parlamento ucraniano) no final de fevereiro com as emendas correspondentes.

Segundo o deputado da oposição Oleksi Goncharenko explicou nas redes sociais, a aprovação da lei fortalecerá a cooperação militar da Ucrânia com outros países, pois permitirá que as forças ucranianas participem de exercícios conjuntos com outros Exércitos, mesmo em tempos de guerra.

"Isso nos permitirá atrair apoio internacional para fortalecer as defesas da Ucrânia de forma mais rápida e eficaz", escreveu Goncharenko no Telegram.

De acordo com a lei aprovada, o envio de tropas ao exterior durante a lei marcial pode ser feito desde que atenda à necessidade de defender a segurança nacional.

A decisão de enviar tropas para o exterior cabe ao presidente, mas deve ser aprovada pela Rada Suprema.