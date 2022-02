Ucrânia aceita negociar com a Rússia, diz agência estatal

A Ucrânia aceitou realizar negociações com a delegação russa em Gomel, na Bielorrússia, segundo a agência de notícias ligada ao governo russo Sputnik News.

Vladimir Medinsky, líder da delegação russa em Gomel, confirmou à agência que a Rússia está pronta para negociar um acordo de paz com a Ucrânia.

Por outro lado, Leonid Slutsky, outro representante da delegação russa em Gomel, teria dito que a Rússia manterá posição "bem intransigente" nas conversações com a Ucrânia.

Ainda de acordo com a agência estatal, assessoria do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as negociações ocorrerão sem condições preliminares.