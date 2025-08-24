Tufão Kajiki ameaça Vietnã e sul da China e força retirada de mais de 600 mil pessoas

O tufão Kajiki avança pelo sul da China e pela costa do Vietnã, provocando evacuações em massa, suspensão de serviços e alertas de desastre. Neste domingo, autoridades da ilha chinesa de Hainan retiraram mais de 20 mil moradores, fecharam comércios, interromperam o transporte público e esvaziaram áreas turísticas de Sanya, cidade litorânea com mais de 1 milhão de habitantes conhecida por seus resorts.

Segundo o Centro Conjunto de Alerta de Tufões da Marinha dos EUA, o fenômeno registrava ventos sustentados de até 167 km/h (equivalente a um furacão de categoria 2 no Atlântico) e poderia tocar o solo em Hainan ou passar próximo à ilha no fim de domingo.

Do outro lado da fronteira, o Vietnã também se prepara para impactos severos. O governo determinou a evacuação de mais de 586 mil pessoas em quatro províncias centrais antes da chegada da tempestade, prevista para esta segunda-feira (25). Outras sete províncias costeiras proibiram embarcações de deixar os portos. As companhias Vietnam Airlines e Vietjet cancelaram voos domésticos e abrigos temporários foram montados em escolas e prédios públicos.

O Ministério da Agricultura e Meio Ambiente do Vietnã classificou a situação como “extremamente perigosa e insegura” para veículos, barcos de pesca, embarcações turísticas e instalações de aquicultura. Chuvas torrenciais são esperadas nas províncias de Ha Tinh e Nghe An entre segunda e terça-feira.