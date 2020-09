Tsunami de lixo devasta praia em Honduras; veja fotos

Da Redação, com agências

Por Da Redação, com agências

Uma enorme onda de lixo atingiu as praias de Omoa, no norte de Honduras, criando cenas angustiantes, após as límpidas praias tropicais ficarem arruinadas por pilhas de sujeira.

Boiando no oceano e empilhado na praia, o lixo é em grande parte composto por resíduos plásticos. O desastre afetou também praias que dependem economicamente do turismo.

Autoridades hondurenhas afirmam que o lixo é proveniente do rio Montagua, da vizinha Guatemala. O governo enviou queixa oficial ao país vizinho pedindo que tome medidas imediatas para impedir que o lixo seja levado ao mar.

“Essa onda de lixo realmente nos surpreendeu. Nós nos propusemos a limpar nossas praias e a mantê-las limpas, mas hoje exigimos das autoridades em Tegucigalpa que adotem medidas fortes, ações para solucionar permanentemente este problema”, afirma Lilian Rivera, do Ministério do Ambiente de Honduras.

Uma imensa onda de lixo atingiu o litoral de Omoa, no norte de Honduras, criando cenas de terror, com límpidas praias tropicais arruinadas por pilhas de sujeira. Uma imensa onda de lixo atingiu o litoral de Omoa, no norte de Honduras, criando cenas de terror, com límpidas praias tropicais arruinadas por pilhas de sujeira.

Uma imensa onda de lixo atingiu o litoral de Omoa, no norte de Honduras, criando cenas de terror, com límpidas praias tropicais arruinadas por pilhas de sujeira. Uma imensa onda de lixo atingiu o litoral de Omoa, no norte de Honduras, criando cenas de terror, com límpidas praias tropicais arruinadas por pilhas de sujeira.