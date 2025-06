Trump diz que, se necessário, invocará Lei da Insurreição para conter protestos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que, se necessário, invocará a Lei da Insurreição para dissolver militarmente os protestos realizados contra as batidas policiais contra imigrantes em Los Angeles, na Califórnia.

A Lei da Insurreição, promulgada em 1807, concede ao presidente o poder de mobilizar o Exército para reprimir episódios de desordem civil e é considerada um dos poderes de emergência mais contundentes do país.

“Se houver uma insurreição, sem dúvida eu a invocarei. Veremos. Mas posso dizer que ontem à noite foi terrível. A noite anterior também foi terrível”, declarou Trump à imprensa no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente republicano acrescentou que na noite de segunda-feira “houve certas áreas” da cidade que, em sua opinião, “poderiam ter sido insurreições”.

Trump revelou ainda que conversou “há um dia” com o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom — com quem mantém uma relação tensa —, para pedir que “fizesse um trabalho melhor”.

Los Angeles entra no quinto dia de tensão com protestos contra batidas do ICE

Los Angeles entra nesta terça-feira em seu quinto dia de tensão, depois que as manifestações contra as batidas do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega (ICE), na sigla em inglês, resultaram em confrontos com a polícia, com atos de violência, veículos incendiados e centenas de pessoas presas.

O presidente ordenou o envio de 2 mil efetivos da Guarda Nacional para a cidade sem solicitar autorização ao governador, um fato sem precedentes nas últimas seis décadas.

A medida foi duramente criticada por ativistas e autoridades locais, que acusam o presidente de escalar desnecessariamente o conflito.