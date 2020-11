Trump demite o secretário de Defesa dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o secretário de Defesa, Mark Esper, foi demitido e que Christopher Miller, diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, será secretário interino de Defesa a partir de agora.

“Mark Esper foi eliminado”, disse Trump no Twitter. “Tenho o prazer de anunciar que Christopher C. Miller, o diretor altamente respeitado do Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado por unanimidade pelo Senado), será o Secretário Interino da Defesa, com efeito imediato.”

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020