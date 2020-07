Trump diz que covid está controlada, mas Flórida tem 12 mil novos casos

O Estado norte-americano da Flórida informou mais de 12 mil novos casos de covid-19 neste domingo, o quinto dia seguido com mais de 10 mil novas infecções, mesmo após promessas do presidente, Donald Trump, de que o vírus estava começando a ficar sob controle.

A pandemia já causou a morte de mais de 140 mil pessoas no país. Neste momento, a Flórida, a Califórnia, o Texas e outros Estados do sul e oeste estão batendo recordes diariamente.

Apesar do recorde de novos casos nacionalmente, a administração Trump está pressionando pela reabertura de escolas em algumas semanas e combatendo uma norma federal para o uso de máscaras em público.

Trump defendeu sua gestão na crise do coronavírus em uma entrevista neste domingo, dizendo que há apenas focos do vírus ocorrendo ao redor do país. “Temos brasas e temos chamas. A Flórida está como uma chama, mas… mas que será controlada”, afirmou. O presidente norte-americano repetiu à emissora Fox News seu mantra de que o vírus vai sumir em algum momento. “Eu estarei certo, eventualmente. Ele vai desaparecer e eu estarei certo”, disse.

Especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças alertaram que os casos e mortes podem aumentar no outono e inverno no país, que correspondem à primavera e verão no Brasil. Quase todos os 20 modelos preditivos usados pelo CDC projetam aumento de mortes nas próximas semanas.

Em todo os EUA, cada métrica usada para medir a pandemia está indo na pior direção: a de aumento de casos, mortes, internações e taxas de testes positivos. Pelo menos 14 Estados informaram ter recordes de internação por coronavírus em julho, incluindo Alabama, Arizona, Geórgia, Flórida, Carolina do Norte, Nevada e Texas.