Trump acusa FDA de atrasar testes com vacina e remédio contra covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o que chamou de “estado profundo ou quem quer que seja” de se sobrepor à agência reguladora de vigilância sanitária (FDA, na sigla em inglês) e dificultar que indústrias farmacêuticas tenham acesso a voluntários para testar vacinas e remédios contra o novo coronavírus. A mensagem no Twitter, no entanto, não fornece qualquer evidência para a acusação.

“Obviamente, eles estão torcendo para atrasar as respostas até depois do dia 3 de novembro. O foco tem que ser velocidade, em salvar vidas”, escreveu o presidente.

A data não é aleatória. Para Trump, a demora tem a ver com a corrida eleitoral. É que os americanos vão às urnas em novembro para decidir se o republicano deve ser reeleito ou se deverá passar a faixa presidencial a Joe Biden, que concorre pelos Democratas.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020